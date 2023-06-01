フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に10日、出演した。

冒頭のフリートークで生島は「神田伯山先生、聞いていますか。なんか、他局で毎回イジってくれているようで。ナイツ塙（宣之）さん聞いていますか」。伯山はTBSラジオ、塙はニッポン放送で、コンプライアンス（法令順守）の問題での1年2カ月に及ぶ休養から4月に復帰した生島をことあるごとに取り上げてイジっている。ライバル局からの挑発に生島が、ファイティングポーズを見せた形だ。

この日のゲストは野球評論家の田淵幸一氏（79）。電話で「去年、大腿（だいたい）骨を骨折してリハビリ中です。久々に生島さんの声が聞けてうれしいです」。ドジャーズ大谷翔平の打撃不振について「誰でもスランプはあります。その内にバカバカ打ちますよ」。そしてピッチャーかバッター、どちらかに専念することを決める時期にきていると指摘した。

ホワイトソックスの村上宗隆については「メジャーのピッチャーは逃げないから、1、2、3で打てるからね。ただ、彼は日本にいた時からスランプが長い。データを分析された時にどう対応できるか」と話した。