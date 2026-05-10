3月の外食市場規模は3カ月ぶりに前年上回る、軽食業態が好調
ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場規模を発表。週末の日数が少なかったものの、天候が安定したことで、軽食業態を中心に外食市場が回復したことが分かった。
【前月は】2月の外食市場規模は2カ月連続で前年下回る、関西圏と東海圏が大幅減
■外食市場は3カ月ぶりに前年上回る8日、ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.9%増となり、3カ月ぶりに前年同月を上回った。ただし新型コロナ前の2019年比は86.9%で、2月の90.0%から3.1ポイント減となり、1月から2カ月連続で減少した。
個別の指数では、外食実施率は同1.6ポイント増の69.6%、外食頻度は同0.17回減の3.81回、外食単価は同92円増の3,053円だった。
圏域別の市場規模は、首都圏が同21億円増の1,971億円、関西圏が同20億円減の828億円、東海圏が同26億円増の389億円だった。
前年よりも金・土曜日が1日少なかったものの、関西圏や東海圏で雨が少ない安定した天候だったこともあり、軽食主体が好調で市場に効果を与えたという。
■外食実施率は男女とも全ての年代で前年上回る外食実施率は男女とも全ての年齢層で前年同月を上回った。特にプラス幅が大きかったのは、30代男性が72.4%（前年同月比:2.1ポイント増、以下同じ）、50代男性が69.7%（2.8ポイント増）、50代女性が64.2%（2.2ポイント増）、60代女性が62.0%（3.4ポイント増）。
外食単価は性別や年齢層で明暗が分かれた。プラス幅が大きめだったのは20代男性が2,842円（325円増）、40代女性が3,113円（275円増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは20代女性が2,740円（264円減）、60代男性が3,517円（115円減）など。
■16業態中7業態で前年上回る業態別市場規模は16業態中7業態で前年同月を上回った。ただし、2月と同様に増減幅は小さく、全ての業態で前年同月比の増減幅が20億円未満に留まっている。
プラス幅が大きかった業態は、焼肉・ステーキ・ハンバーグ等の専業店（3月の市場規模:360億円、前年同月比:17億円増、以下同じ）、ファミリーレストラン・回転すし等（263億円、17億円増）。反対にマイナス幅が大きかった業態は、お好み焼き・鉄板焼き等の専業店（53億円、19億円減）、すき焼き・しゃぶしゃぶ・鍋・おでん等の専業店（65億円、10億円減）、バー・バル・ワインバー・ビアホール・パブ（74億円、15億円減）。
また居酒屋（656億円）、牛丼、カレー等、一品もの専売業態（38億円）の2業態が前年並みだった。