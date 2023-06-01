『文豪ストレイドッグス』10周年！第1シーズンOP＆ED主題歌のアニメMV公開
2016年4月に放送スタートしたテレビアニメ『文豪ストレイドッグス』第1シーズンのオープニング主題歌・GRANRODEO「TRASH CANDY」とエンディング主題歌・ラックライフ「名前を呼ぶよ」両楽曲のリリース10周年を記念し、それぞれのアニメーションMVが11日、公開された。
【動画】それぞれの雰囲気にぴったり！第1シーズン本編使用のOP＆ED主題歌MV
今回公開されたアニメーションMVは、共に『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの印象的なシーンを切り取って制作され、オープニング主題歌「TRASH CANDY」は異能バトルアクションシーンが重厚かつ疾走感のある本楽曲と合わさり躍動感と迫力溢れる映像になっている。
エンディング主題歌「名前を呼ぶよ」は本作品の各キャラクターたちの人間ドラマの様相が凝縮され、ラックライフ屈指のバラードの本楽曲と合わさり感傷的な仕上がりになっている。どちらも『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの魅力が詰まっている。
『文豪ストレイドッグス』とは、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクターたちが活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて12年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1750万部を突破。テレビアニメはこれまでに計5シーズン61話が放送された。今年4月にテレビアニメ放送10周年となることを記念し、さまざまな作品展開を予定。
23日には、『文豪ストレイドッグス』初の“劇伴ライブ”『文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』が開催される。シリーズで音楽を担当した岩崎琢（※崎＝たつさき、琢＝旧字）率いる豪華実力派ミュージシャンが集結し、巨大スクリーンに投影される名シーンと共に、唯一無二の生パフォーマンスが繰り広げられる。
【動画】それぞれの雰囲気にぴったり！第1シーズン本編使用のOP＆ED主題歌MV
今回公開されたアニメーションMVは、共に『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの印象的なシーンを切り取って制作され、オープニング主題歌「TRASH CANDY」は異能バトルアクションシーンが重厚かつ疾走感のある本楽曲と合わさり躍動感と迫力溢れる映像になっている。
『文豪ストレイドッグス』とは、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクターたちが活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて12年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1750万部を突破。テレビアニメはこれまでに計5シーズン61話が放送された。今年4月にテレビアニメ放送10周年となることを記念し、さまざまな作品展開を予定。
23日には、『文豪ストレイドッグス』初の“劇伴ライブ”『文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』が開催される。シリーズで音楽を担当した岩崎琢（※崎＝たつさき、琢＝旧字）率いる豪華実力派ミュージシャンが集結し、巨大スクリーンに投影される名シーンと共に、唯一無二の生パフォーマンスが繰り広げられる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優