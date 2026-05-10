山田新が先発起用に応える先制点!! 10か月ノーゴールの苦境から4戦3発と好調、チームはドイツ3部降格確定

山田新が先発起用に応える先制点!! 10か月ノーゴールの苦境から4戦3発と好調、チームはドイツ3部降格確定