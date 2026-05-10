　プロイセン・ミュンスターのFW山田新が10日、ダルムシュタット戦で今季3点目を決めた。

　山田は2試合連続で先発入りすると前半8分、最終ラインの背後を取る動きでMFヨリト・ヘンドリクスから浮き球のスルーパスを呼び込む。完全に抜け出してGKと1対1になると股抜きシュートで先制点を奪った。加入後ここまで2試合の先発出場はすべてハーフタイム明けの交代だったが、この日は後半31分まで出場して今季最長のプレータイムになった。

　ただチームは山田の得点から7分後に失点し、1-1のドロー。最終節を前に最下位での3部降格が決まった。

　山田は昨年7月に川崎フロンターレからセルティックへ完全移籍するも出場機会が限られ、今年1月にプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍した。4月19日のリーグ戦で海外移籍後初ゴールとなる約10か月ぶりの得点を記録。以降は4戦3発とケチャップの蓋が開きつつある様子だ。