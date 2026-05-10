山田新が先発起用に応える先制点!! 10か月ノーゴールの苦境から4戦3発と好調、チームはドイツ3部降格確定
プロイセン・ミュンスターのFW山田新が10日、ダルムシュタット戦で今季3点目を決めた。
山田は2試合連続で先発入りすると前半8分、最終ラインの背後を取る動きでMFヨリト・ヘンドリクスから浮き球のスルーパスを呼び込む。完全に抜け出してGKと1対1になると股抜きシュートで先制点を奪った。加入後ここまで2試合の先発出場はすべてハーフタイム明けの交代だったが、この日は後半31分まで出場して今季最長のプレータイムになった。
ただチームは山田の得点から7分後に失点し、1-1のドロー。最終節を前に最下位での3部降格が決まった。
山田は昨年7月に川崎フロンターレからセルティックへ完全移籍するも出場機会が限られ、今年1月にプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍した。4月19日のリーグ戦で海外移籍後初ゴールとなる約10か月ぶりの得点を記録。以降は4戦3発とケチャップの蓋が開きつつある様子だ。
山田は2試合連続で先発入りすると前半8分、最終ラインの背後を取る動きでMFヨリト・ヘンドリクスから浮き球のスルーパスを呼び込む。完全に抜け出してGKと1対1になると股抜きシュートで先制点を奪った。加入後ここまで2試合の先発出場はすべてハーフタイム明けの交代だったが、この日は後半31分まで出場して今季最長のプレータイムになった。
山田は昨年7月に川崎フロンターレからセルティックへ完全移籍するも出場機会が限られ、今年1月にプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍した。4月19日のリーグ戦で海外移籍後初ゴールとなる約10か月ぶりの得点を記録。以降は4戦3発とケチャップの蓋が開きつつある様子だ。
#山田新 が先制ゴール!!— イージースポーツ (@easysportsjp) May 10, 2026
ロングボールに抜け出し、
GKの股下を抜く冷静なフィニッシュ⚡️
貴重な先制点を奪う#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
SCプロイセン06ミュンスター vs SVダルムシュタット98
視聴はこちら https://t.co/SlOn3o0QGx pic.twitter.com/jyxOiEcOxi