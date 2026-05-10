ラ・リーガ 25/26の第35節 マジョルカとビリャレアルの試合が、5月10日21:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルフォンソ・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

31分に試合が動く。ビリャレアルのアジョセ・ペレス（FW）がPKを決めてビリャレアルが先制。

しかし、45+2分マジョルカが同点に追いつく。ベダト・ムリキ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は出場しなかった。

2026-05-10 23:10:10 更新