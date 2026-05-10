「卓球 世界選手権団体戦決勝 日本２−３中国」（１０日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子は、同１位の中国に敗れて５５年ぶりの金メダルを逃した。

それでも世界卓球初出場となったシングルス世界１５位の橋本帆乃香（デンソー）が存在感を見せた。

１勝１敗で迎えた第３試合で、同７位の蒯曼と対戦。相手の攻撃にひたすら変化をつけて返すカットマンは、格上のサウスポーに対しても持ち味を見せた。

ミスを誘いスタイルで第１セットは１１−７で先取。第２セットは５−１１で落としたが、第３セットは１１−６で奪った。長いラリーの末にカットで返したボールが自陣のネット上部に当たった後、駆け上がっていくようにして相手コートに落ちる場面もあった。

第４セット前には揺さぶられ続けて汗だくとなった蒯曼が、ユニホームを着替えに行く場面も。第４セットではネットにかけた蒯曼が苛立ちからか、何度も首を振る場面があった。

第４セットは終盤まで競り合ったが、粘り勝ち。３−１で勝利すると、勝利の瞬間は左手を突き上げて感情を表現した。

試合後は「私自身はやるべきことをやるだけだったので。でも、本当にこんなに悔しい経験をしたことがなかったので。２年後、日本で団体戦がまたあるのでそこで絶対リベンジしたいなって思いました」と振り返った。

ネットでは「マジで芸術的だから全世界の人に見てほしい」、「橋本選手のカッティングがすごすぎてどうしても伝えたかったです。感動している」、「カットマン、恐るべし」と奮闘をたたえる声が相次いだ。