「卓球 世界選手権団体戦決勝 日本２−３中国」（１０日、ロンドン）

世界ランク２位の日本女子は、同１位の中国に敗れて５５年ぶりの優勝を逃した。２勝１敗で優勝に王手をかけた後に、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）が連敗を喫して逆転負けを喫した。中国は７連覇となった。

第１試合は、シングルス世界５位の張本が同２位・王曼碰と激戦の末に３−２で撃破した。

第１セットは１１−４。第２セットも序盤に５連続ポイントを奪うなど優位に進めた。１０点目を奪った後には、４連続ポイントで９−１０とされたが逃げ切った。第３セットは６−１１、第４セットは４−１１で落としたが、第５セットを１１−４で奪って勝ち切った。

第２試合は、同１１位の早田が、同１位の孫穎莎と対戦して０−３で敗れた。

１勝１敗で迎えた第３試合は、同１５位の橋本帆乃香（デンソー）が同７位の蒯曼を撃破。サウスポーの攻撃をひたすらカットで返し、ミスを誘うスタイルで第１セットは１１−７で先取した。

第２セットは５−１１で落としたが、第３セットは１１−６で奪い、第４セットも１１−８取って３−１で勝利。２勝１敗とし、５５年ぶりの金メダルへ王手をかけた。

しかし、第４試合は張本が孫穎莎に０−３のストレート負け。第５試合も早田が王曼碰に敗れ、試合後には早田が涙を拭う場面もあった。

インタビューでは「張本、橋本選手が取ってくれて２−２で回してくれたけど、１ゲームも取ることができなかったので本当に申し訳ないなという気持ちです」と涙を拭った。

団体戦はシングルスで３勝挙げたチームが勝つ方式。今大会の日本は予選を３戦全勝で突破し、決勝トーナメントではクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナ、ドイツに３−０のストレートで勝利した。

７連勝で６大会連続の決勝進出を決め、６大会連続で中国と決勝で対戦することになっていた。