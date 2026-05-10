プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 ヘントとアンデルレヒトの試合が、5月10日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントはCisse Ibrahima（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）、エメ・オムバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、トリスタン・ドグレフ（MF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はベンチからのスタートとなった。

11分に試合が動く。ヘントの選手によるオウンゴールによりアンデルレヒトが先制。

しかし、44分ヘントが同点に追いつく。ヒラリオン・グーア（FW）のアシストからジャンケビン・デュベルン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

45+2分にアンデルレヒトのミハイロ・チェトコビッチ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）は出場しなかった。

2026-05-10 22:40:25 更新