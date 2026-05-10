Snow Manの目黒蓮（29）が10日放送の日本テレビ「Golden SixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演し、“お世話になった先輩”とのエピソードを明かした。

米ドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影のため1月から長期滞在しているカナダから一時帰国中。主演映画「SAKAMOTO DAYS」で共演した高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也と登場し、「昨日の夜に帰ってきまして。なので今回一発目（の仕事）です、これが」と明かすと、SixTONESの郄地優吾は「やったあ！」と大喜びした。

SixTONESのジェシーとは同学年で仲が良く「お世話になってます、ホントに」と目黒。しかし「あの〜、一緒に…」と言った後で考え込み、SixTONESメンバーから“ホントか？”とツッコミが入った。

「ジェシーくんとテスト勉強とか高校生の時一緒にしたりとか。変わらず昔のまま接してくださる数少ない先輩」と関係性を告白。

チーズ好きな目黒のためにジェシーが「チーズ専門店に連れて行ってくれた」エピソードが明かされると、進行役のオリエンタルラジオ・藤森慎吾は「めちゃくちゃ面倒見いいじゃん」と反応。これにジェシーは「もちろんです。これから面倒見てもらわないといけないんで」と返し、スタジオの笑いを誘っていた。