◆卓球 世界選手権団体戦 最終日（１０日、英ロンドン）

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、開幕８連勝で決勝まで進んできた世界２位の日本は、３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの決勝で、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）での布陣で、同１位の中国と対戦した。

第１試合は張本美が王曼碰（おう・ばんいく）を下して１勝目。第２試合で早田が孫穎莎（そん・えいさ）とのエース対決を落とすが、第３試合で橋本が蒯曼（かい・ばん）を下して２勝目を挙げた。第４試合は張本美が孫に敗れ、これで２勝２敗のタイに。第５戦では再びエース・早田が登場。早田は第１ゲーム、自らのミスから０―５と先行されると、最終的には７―１１でゲームを落とした。第２ゲームも相手の勢いにのまれ落とすと、第３ゲームも接戦を落とし、０―３で敗れた。

これで２勝３敗により、日本は６大会連続の銀メダルとなった。同じく２勝を挙げた２年前に続いて、世界１位・中国をあと一歩まで追い詰めたが王国の壁は高かった。中国は８連覇を達成した。

惜しくも敗れたものの、日本女子の激闘にネットも沸騰。激戦中にはＸのトレンドワードで「＃世界卓球」のワードが３位まで急浮上した。

ネット上には「惜しかった〜！！いい試合だった！！ありがとう！」「希望は持てた試合だった ２時間半に及ぶ戦いお疲れ様でした」「残念 日本、銀メダルか 中国は強かった」「アツい戦いやった」「やはり中国は強かった お疲れ様でした」「ああ…あと１勝が遠いな…」「決勝の最終ゲームに来るだけでも大変だよ！ 異次元の強さ」という熱い声があふれた。