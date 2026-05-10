元楽天監督の今江敏晃氏（42）が9日に放送されたニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。今江氏にとって母校・PL学園の先輩にあたり、同じく元楽天監督でもある平石洋介氏（46）への“いじり”について楽しそうに説明する場面があった。

今江氏にとって、番組のパーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（52）は同じ芸能事務所所属の“先輩”。

平石氏とPL同期のフリーアナウンサー、上重聡（46）が高校時代に寮で作り過ぎて“チャーハン肘”になったという“伝説”もある「PLチャーハン」の作り方などについて楽しくトークが進んだが、テレビ番組出演時に平石氏をイジっている今江氏に対して「リスペクトの気持ちはありますか？」という質問がリスナーから届いた。

スタジオに広がる謎の？ほっこりムード。今江氏は「そんなことをね、聞かれるのが嫌です、僕。あるに決まってるじゃないですか！」と苦笑いまじりに否定した。

「しかも“イジってる”っていうんですけど、平石さんもイジられにきてますからね」とキッパリ。

「しかも僕だけじゃなくて（楽天ファンである）サンドさん、お二人も知ってると思うんですけど、平石さんはイーグルスの後輩からもめちゃめちゃイジられてます。人柄なんですよ。また、イジった時の“返し”がまたうまい！！！イジリ甲斐があるんですよ」と楽しそうに続けた。

「ホントに“返し”うまいと思う、平石さんって」とこれには伊達も完全同意。ただ、富澤は「けど、基本PLって凄い先輩・後輩しっかりしてるじゃないですか。周りはなんにも言わないの？」と心配な思いもある。

これに今江氏は「いや。それがね、富澤さん。最近、周りの先輩方が求めてくる雰囲気があって。宮本（慎也）さんとか松井稼頭央さんとか福留孝介さんとか（PL学園OBと）一緒にイベントする機会が多いんですけど。そこは鉄板でイジるみたいな。“もっといけ”みたいな、逆に。もう形になってるんで。逆にやらなきゃ怒られるぐらいの」と“言い訳”した。

すると富澤は「ほかの先輩には絶対いかないですよね？」と質問。これには「絶対いかないです！」と高らかに宣言した今江氏。「いかないじゃなくて、いけないです」とし、伊達に「福留さんとかイジれないんですか？」と聞かれると「福留さんイジれないですね…」と声が小さくなり、清原和博氏（58）、桑田真澄氏（58）に至っては「まずお話しするのがもう緊張して言葉が出てこないっす、そこまでいくと」と苦笑いするしかなかった。

そして、懐が深い平石氏の“人間力”を改めて絶賛する今江氏。

「だってね、何度も言ってますけど、PL学園でキャプテンってほんと大変なんですよ。野球部もそうなんですけど、寮生活が上下関係凄く厳しくて。いろんなルールが細かくあるんで。そのなかでいろんなことが起きるんですけど、それをまとめていかないといけない。PL学園は野球がうまくてちょっとヤンチャな子が多いわけですよ。俺は王様や！みたいなやつがいっぱい入ってきて。いうこと聞かすのはある程度実力がないとダメなんですけど（笑い）。平石さんはそのなかでちょっとケガされてたか分かんないですけど、試合に出られてなくて、背番号も2桁で…」

ここまで話した時点で苦笑いの伊達が「ちゃんとイジってますね」とツッコミを入れたが、今江氏は「それでキャプテンやれるって。ほんと人間力です、これは！」と“鉄板ネタ”で笑わせた。

伊達が「俺、（平石＆今江の）関係性、好きだから」とすると、今江氏は「平石さんは後輩が一緒にいても居心地がいいというか。大好きです」とキッパリ。

伊達が「ニコイチみたい」というと、「そうなんですよ。ほんとよく会うんですよ。コンビみたいになってて。だから会ってもあいさつも…。芸人さんのコンビみたいによく会ってるから“うっす！”で終わり。本番までほとんど会話かわさない」と“イイ関係”を強調していた。