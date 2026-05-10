盛岡競馬の「第51回シアンモア記念」（M1）が10日、11Rで行われた。2番人気ルコルセール（牡8＝菅原勲、父ロードカナロア）が好位のインからゴール前で1番人気のヒロシクンをかわし、前走の栗駒賞に続く重賞2勝目を飾った。

鞍上の石川倭騎手（31）は「ひとつ内枠に同じ厩舎の馬がいたので、兼ね合いを考えながらいろいろ作戦は立てていたんですけど、ヒロシクンと力勝負ができる理想的な位置を取れました。外から上がっていく馬もいたので、その馬の様子を見ながら進路を決めていきました。非常に操縦性が高くてレースの上手な馬なので、こちらのアクションにはしっかり応えてくれる。外に持ち出してからの反応の良さと走りで、前はかわせるなという感触でした。最後は差されなければ大丈夫と思っていた。完勝だったと思います」と振り返った。

一方、管理する菅原勲師（62）は「今が一番いい状態だと思ってレースに臨みましたが、もちろんヒロシクンも強いのでレースをやってみないと分からなかった。道中はだいたい先行馬の後ろぐらいになるだろうと。その位置取りを特に指示はしていませんでしたが、狙い通りに進んでくれた。理想のレース展開だったと思います。相手も最後まで頑張って接戦でしたが、こちらも4コーナーを回って確実に伸びる馬。何とかかわしてくれればと思っていました。直線で抜け出してからは強い競馬を見せてくれました。この走りならマイルも十分に選択肢としていいでしょう」と語った。