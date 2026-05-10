2026年5月11日〜5月17日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月11日〜5月17日の運勢を西洋占星術で占います。
運気は、スローダウン。
世界情勢も受けて、動きが鈍っていくでしょう。ないものはない、できないことはできないという現状がある中、太陽と水星が重なり、金星と火星が調和して、希望の光が灯ります。
週末には、おうし座の新月を迎えて、日常の豊かさ、幸せにスポットが当たることに。ニュースタンダードが生まれます。
活力と愛の1週間へ。
守護星・火星が力強く、おひつじ座さんをバックアップ！
今やれることは全部やる、状況を変えるために手を尽くすなど、アクティブに頑張れそう。あなたの熱意が伝わって、身近な人やSNSでつながっている人たちも、覚醒することに。特別な一体感、使命感、手応えと連帯を感じることができるでしょう。
さまざまな不足、不具合は、情報交換によって、代案が見つかりそう。一見、手詰まりに見えても、それが次のアイデアや工夫を生みます。
オフは、おうちライフが充実しそう。予定なしでゆっくり過ごして、英気を養って。
愛は、思いやりがカギ。
突進マインドで。
野生の勘が磨かれます。
やった方がいい、やめておこう、ここがよさそう、離れた方がいい気がする……と、瞬間的に物事の本質を見抜くでしょう。第一印象を大事にして、進んでいきましょう。
ウイークデーは、状況の変化が激しく、周囲の事情に振り回されやすくなっています。朝や夜の時間を使って、ルーティンワークを進めておいて。作業を溜めてしまうと、なかなか巻き返せず、精神的な負担になりやすいので、ちょっと無理をしても一両日中にケリをつけることが大事。
愛と社交は、本音勝負で。週末の決断、実行には、ツキが宿ります。
世渡り上手で。
他力本願でうまくいく1週間です。
誰かが何かをする際、「一緒に」「お願い」と便乗してしまいましょう。かわいく、甘えてしまって。不思議とかわいがってもらえて、1人では難しいこともあっさりクリアしてしまうはず。変えたい、直したいことも、相談の形で持ちかけるといいみたい。「なんとかしたいけれど、どうすればいいのか分からなくて」的な一言で動いてもらえそう。
ある意味、“人からもらいやすくなっている”ため、風邪などへの抵抗力も下がっています。マスクをする、消毒をするなど、自衛をしっかり。
愛は、脱マンネリが今週の課題。
ハッピーゴーイングで！
不思議なひらめきに恵まれそう。
「もしかしたら？」「ひょっとして？」とアイデアが湧いてくるでしょう。順番を入れ替えてみる、人をチェンジしてみる、思い切ってやめてみる、1回休んでみる、逆に、目一杯詰め込んでみるなど、いつもと違うやり方が画期的な結果につながっていきそう。物は試しで、いろいろやってみましょう。
オフは、趣味に走って。推し活に燃焼する、好きなジャンルのドラマや映画を一気見するなど、好きなことに没頭することで、充実します。
愛は、自由度高く。縛らない方がいい感じ。おしゃれは、ジェンダーレスで。
全体をチェック！
ノイズが増えて、逆に、研ぎ澄まされていくでしょう。
フェイクニュースや世の中全体を覆っている漠然とした不安に波長を合わせても、益がないことに気付くのです。真実を見極めていくセンサーが磨かれ、付き合っていくべき人が明確になるはず。
与えられた仕事は、素早く、パーフェクトにこなしていきましょう。いち早く手離れすることで、周りを見る余裕が生まれます。助けが必要なところには、手を差し伸べて、全体の底上げも図っていくとよさそう。
社交は、長いお付き合いを優先して。オフは、1人の時間が充実。
愛は、特別扱いで。
“今”が見えてきます。
この先のこと、そして、これまでのことが、ひとつなぎの物語として認識できそう。
なぜ、変わりたいのに変われないのか、やりたいのにできないのか、思考のクセや遠い昔の刷り込み、トラウマなど、見えないブレーキの存在に気付くのです。
もちろん、「あの時、ああ言われたから、勇気が出ない」と分かっても、すぐには動けないもの。でも、「勇気が出ない自分」を認めるだけで、次の段階には進んでいます。ゆっくり自己改革を始めましょう。もしかしたら、週末から何か始められるかも？
愛と社交は、元気と自信をくれそう。心を開いてみて。
才能とセンスのよさを自覚して！
運気は活気があり、誘いや出番が増えそう。
忙しい毎日ですが、心は沈みやすいみたい。みんなが見ている自分はまやかしで、本当の自分は別にいるような感じがしてしまうでしょう。つまり、社交や仕事で見せている顔と本心にズレがあるということ。
でも、見方を変えると、笑う気分じゃないのに笑顔が作れるし、それを本心だと周りに信じさせられる説得力があるということ。ね？ 結構すごいことでしょう？ 「ふふふ、バレていない」とニンマリすると、何があってもやっていける自信とパワーが戻ってくるはず。
愛も、上手にさばいて。腕の見せどころです。
まねっこライフで！
意識を人に向けていきましょう。
すると、「ああ、こうやっているのか！」的なヒントをつかめるでしょう。スマートなやり方、楽しそうなアプローチなど、ためになることがいっぱいありそう。同様に、ライフハック的な情報もつかみやすくなっています。家事や収納方法など、今どきの工夫にアンテナを張ってみて。小さなストレスが軽減して、スッキリライフが実現することに。
ビューティーアップも有望です。美肌作りやダイエットなど、キレイに磨きをかけて。夏服の購入も意欲を高めます。
愛は、ムードを高めて。ロマンチックデートが充実。
ふんわりコーティングで。
心豊かに過ごせそう。
「ま、いっか」「どちらでも」的な緩さ、いい加減さが愛され、世の中の流れにうまくハマっていくでしょう。のんびりと過ごす、早めに行って待ってみる、ゆっくり時間をかけて堪能するなど、1つのことに時間をたっぷりかけてみて。意外な場所にあなた好みのスポットを見つけるなど、うれしいサプライズも起こりそう。
ヘルシーな習慣も定着します。運動や食生活の改善など、「やった方がいい」と感じることは、今週実行に移してみて。
仕事は、オールマイティーに。来た依頼は受け、完璧にこなして。
愛は、サポートタイム。
技術を磨く。
幸せはつくれそう。
日々の工夫、意識の持ち方を研究してみましょう。心地よい眠り、爽やかな目覚め、仕事のしやすさ、気分転換の方法、あなたなりのノウハウがあるのでは？
ならば、実践しましょう。生活を快適にするためのサービスやアイテムへの課金は、決して無駄遣いではありません。物事をスムーズにするための努力、また、スマートに振る舞うための工夫も、生きてきます。支払いは、新札でするなど、細かいところまで気を配っていきましょう。
感動は、ライブに。コンサートやスポーツ観戦もチェックして。
愛は、成就のサイン。素直になって。
形にしていく1週間。
12星座イチ自由を愛するあなた。
でも、意外に同じ繰り返しも嫌いではないはず。服選びのエネルギーをなくすためにいつも同じ服を着ていた時代の寵児（ちょうじ）のように、決め打ちスタイルに合理性を感じるからです。今週は、いろいろパターン化していくとよさそう。朝食のメニュー、服や靴のルーティン、仕事のリズムなどを決めていくと、気持ちよく着地していきます。
社交は、顔ぶれにこだわって。会いたい人に会うべきタイミングです。
例外は、オフ。イレギュラーで、その日の気分で動くと充実します。
愛は、おうち時間のシェアでバディー感が増します。
バリエーションを増やす。
好奇心が旺盛になって、新しいことを始めたくなりそう。
でも、すべてをガラッと変えるよりも、部分的に新鮮なエッセンスを差し込んでいくのがよいようです。いつもの献立にSNSや動画で見たメニューをプラスする、お出掛けのついでに、今話題のスポットにも立ち寄ってみるようなやり方がオススメ。
社交は、聞き役に回りましょう。最近あったこと、思っていることに耳を傾けるうちに、自分の本音が見えてくるはず。それを相手に伝える必要はありません。気付いた、分かったことが大事！
デートは、移動をプラスして。遠出で楽しい1日に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
運気は、スローダウン。
世界情勢も受けて、動きが鈍っていくでしょう。ないものはない、できないことはできないという現状がある中、太陽と水星が重なり、金星と火星が調和して、希望の光が灯ります。
週末には、おうし座の新月を迎えて、日常の豊かさ、幸せにスポットが当たることに。ニュースタンダードが生まれます。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）火星と金星が調和。
活力と愛の1週間へ。
守護星・火星が力強く、おひつじ座さんをバックアップ！
今やれることは全部やる、状況を変えるために手を尽くすなど、アクティブに頑張れそう。あなたの熱意が伝わって、身近な人やSNSでつながっている人たちも、覚醒することに。特別な一体感、使命感、手応えと連帯を感じることができるでしょう。
さまざまな不足、不具合は、情報交換によって、代案が見つかりそう。一見、手詰まりに見えても、それが次のアイデアや工夫を生みます。
オフは、おうちライフが充実しそう。予定なしでゆっくり過ごして、英気を養って。
愛は、思いやりがカギ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）直感と実行。
突進マインドで。
野生の勘が磨かれます。
やった方がいい、やめておこう、ここがよさそう、離れた方がいい気がする……と、瞬間的に物事の本質を見抜くでしょう。第一印象を大事にして、進んでいきましょう。
ウイークデーは、状況の変化が激しく、周囲の事情に振り回されやすくなっています。朝や夜の時間を使って、ルーティンワークを進めておいて。作業を溜めてしまうと、なかなか巻き返せず、精神的な負担になりやすいので、ちょっと無理をしても一両日中にケリをつけることが大事。
愛と社交は、本音勝負で。週末の決断、実行には、ツキが宿ります。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）軽やかに、
世渡り上手で。
他力本願でうまくいく1週間です。
誰かが何かをする際、「一緒に」「お願い」と便乗してしまいましょう。かわいく、甘えてしまって。不思議とかわいがってもらえて、1人では難しいこともあっさりクリアしてしまうはず。変えたい、直したいことも、相談の形で持ちかけるといいみたい。「なんとかしたいけれど、どうすればいいのか分からなくて」的な一言で動いてもらえそう。
ある意味、“人からもらいやすくなっている”ため、風邪などへの抵抗力も下がっています。マスクをする、消毒をするなど、自衛をしっかり。
愛は、脱マンネリが今週の課題。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）発想の転換がカギ。
ハッピーゴーイングで！
不思議なひらめきに恵まれそう。
「もしかしたら？」「ひょっとして？」とアイデアが湧いてくるでしょう。順番を入れ替えてみる、人をチェンジしてみる、思い切ってやめてみる、1回休んでみる、逆に、目一杯詰め込んでみるなど、いつもと違うやり方が画期的な結果につながっていきそう。物は試しで、いろいろやってみましょう。
オフは、趣味に走って。推し活に燃焼する、好きなジャンルのドラマや映画を一気見するなど、好きなことに没頭することで、充実します。
愛は、自由度高く。縛らない方がいい感じ。おしゃれは、ジェンダーレスで。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）視野と守備範囲を広げて、
全体をチェック！
ノイズが増えて、逆に、研ぎ澄まされていくでしょう。
フェイクニュースや世の中全体を覆っている漠然とした不安に波長を合わせても、益がないことに気付くのです。真実を見極めていくセンサーが磨かれ、付き合っていくべき人が明確になるはず。
与えられた仕事は、素早く、パーフェクトにこなしていきましょう。いち早く手離れすることで、周りを見る余裕が生まれます。助けが必要なところには、手を差し伸べて、全体の底上げも図っていくとよさそう。
社交は、長いお付き合いを優先して。オフは、1人の時間が充実。
愛は、特別扱いで。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）過去と未来がつながって、
“今”が見えてきます。
この先のこと、そして、これまでのことが、ひとつなぎの物語として認識できそう。
なぜ、変わりたいのに変われないのか、やりたいのにできないのか、思考のクセや遠い昔の刷り込み、トラウマなど、見えないブレーキの存在に気付くのです。
もちろん、「あの時、ああ言われたから、勇気が出ない」と分かっても、すぐには動けないもの。でも、「勇気が出ない自分」を認めるだけで、次の段階には進んでいます。ゆっくり自己改革を始めましょう。もしかしたら、週末から何か始められるかも？
愛と社交は、元気と自信をくれそう。心を開いてみて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）あなたはすごい人！
才能とセンスのよさを自覚して！
運気は活気があり、誘いや出番が増えそう。
忙しい毎日ですが、心は沈みやすいみたい。みんなが見ている自分はまやかしで、本当の自分は別にいるような感じがしてしまうでしょう。つまり、社交や仕事で見せている顔と本心にズレがあるということ。
でも、見方を変えると、笑う気分じゃないのに笑顔が作れるし、それを本心だと周りに信じさせられる説得力があるということ。ね？ 結構すごいことでしょう？ 「ふふふ、バレていない」とニンマリすると、何があってもやっていける自信とパワーが戻ってくるはず。
愛も、上手にさばいて。腕の見せどころです。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）気付きと発見。
まねっこライフで！
意識を人に向けていきましょう。
すると、「ああ、こうやっているのか！」的なヒントをつかめるでしょう。スマートなやり方、楽しそうなアプローチなど、ためになることがいっぱいありそう。同様に、ライフハック的な情報もつかみやすくなっています。家事や収納方法など、今どきの工夫にアンテナを張ってみて。小さなストレスが軽減して、スッキリライフが実現することに。
ビューティーアップも有望です。美肌作りやダイエットなど、キレイに磨きをかけて。夏服の購入も意欲を高めます。
愛は、ムードを高めて。ロマンチックデートが充実。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ゆとりと余裕。
ふんわりコーティングで。
心豊かに過ごせそう。
「ま、いっか」「どちらでも」的な緩さ、いい加減さが愛され、世の中の流れにうまくハマっていくでしょう。のんびりと過ごす、早めに行って待ってみる、ゆっくり時間をかけて堪能するなど、1つのことに時間をたっぷりかけてみて。意外な場所にあなた好みのスポットを見つけるなど、うれしいサプライズも起こりそう。
ヘルシーな習慣も定着します。運動や食生活の改善など、「やった方がいい」と感じることは、今週実行に移してみて。
仕事は、オールマイティーに。来た依頼は受け、完璧にこなして。
愛は、サポートタイム。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）幸せになる、
技術を磨く。
幸せはつくれそう。
日々の工夫、意識の持ち方を研究してみましょう。心地よい眠り、爽やかな目覚め、仕事のしやすさ、気分転換の方法、あなたなりのノウハウがあるのでは？
ならば、実践しましょう。生活を快適にするためのサービスやアイテムへの課金は、決して無駄遣いではありません。物事をスムーズにするための努力、また、スマートに振る舞うための工夫も、生きてきます。支払いは、新札でするなど、細かいところまで気を配っていきましょう。
感動は、ライブに。コンサートやスポーツ観戦もチェックして。
愛は、成就のサイン。素直になって。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）固定と定例化。
形にしていく1週間。
12星座イチ自由を愛するあなた。
でも、意外に同じ繰り返しも嫌いではないはず。服選びのエネルギーをなくすためにいつも同じ服を着ていた時代の寵児（ちょうじ）のように、決め打ちスタイルに合理性を感じるからです。今週は、いろいろパターン化していくとよさそう。朝食のメニュー、服や靴のルーティン、仕事のリズムなどを決めていくと、気持ちよく着地していきます。
社交は、顔ぶれにこだわって。会いたい人に会うべきタイミングです。
例外は、オフ。イレギュラーで、その日の気分で動くと充実します。
愛は、おうち時間のシェアでバディー感が増します。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ちょっと変えて、
バリエーションを増やす。
好奇心が旺盛になって、新しいことを始めたくなりそう。
でも、すべてをガラッと変えるよりも、部分的に新鮮なエッセンスを差し込んでいくのがよいようです。いつもの献立にSNSや動画で見たメニューをプラスする、お出掛けのついでに、今話題のスポットにも立ち寄ってみるようなやり方がオススメ。
社交は、聞き役に回りましょう。最近あったこと、思っていることに耳を傾けるうちに、自分の本音が見えてくるはず。それを相手に伝える必要はありません。気付いた、分かったことが大事！
デートは、移動をプラスして。遠出で楽しい1日に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)