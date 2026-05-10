ワイでーす


▶▶この作品を最初から読む

リアルな育児を描いたコミックエッセイ『令和妊婦 孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』『正しいお母さんってなんですか！？』で大きな共感を呼び、ペアレンティングアワード2025を受賞した真船佳奈さん。

多くの子育て世代から支持される彼女ですが、実は家事も家計管理も大の苦手！　独身時代から「宵越しの金は持たない」という行き当たりばったりの生活を送ってきましたが、出産を機にお金の不安が現実のものとなり、「困らない程度にちゃんとした暮らし」を目指すことを決意。

FP（ファイナンシャルプランナー）への相談をスタートに、マイホーム購入や家計の見直し、さらには片付けや料理、服選びまで、日々の困りごとを一つずつ解決していくことに！　そんな彼女の等身大の奮闘記をお届けします。

※編集部注：WEB掲載にあたり著者の許可を得て一部編集を加えています。

※本記事は真船 佳奈著の書籍『さよなら！行き当たりばったり人生！　お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』から一部抜粋・編集しました。

マイホームに引っ越してから、光熱費や交通費などが減り、買いだめもなくなってムダな出費が減った真船家。貯蓄や投資を始めるまで家計は改善しましたが…。

食費がめっちゃ上がっていませんか？


外食に行きまくっては…


これを毎日…！？


お袋の味ってやつだよなあ…


え？麻婆茄子？


そこそこでいいのよ！


料理ってこんなもんでいいの！？


著＝真船 佳奈／『さよなら！行き当たりばったり人生！　お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』