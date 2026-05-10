5大会連続W杯狙う長友佑都、メンバー発表前ラストマッチ後にSNS更新「人事を尽くして天命を待つ」
FC東京のDF長友佑都が日本代表ワールドカップメンバー発表前最後の試合を終えた10日、X(@YutoNagatomo5)に「人事を尽くして天命を待つ」と投稿した。
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表初の5大会連続メンバー入りを目指している。3月14日の水戸ホーリーホック戦で右ハムストリング肉離れの負傷を負ったが今月6日のジェフユナイテッド千葉戦で途中出場して復帰すると、この日の東京ヴェルディとの東京ダービーでは先発復帰を果たした。
今節は森保一監督が視察するなかで77分間の出場となり、後半の立ち上がりにはライン際での競り合いからFKを獲得してサポーターを煽るプレーもあった長友。15日のメンバー発表前ラストマッチで最後のアピールをした。
「東京は青赤」と綴って勝利を喜ぶ様子を載せた投稿では、集合写真で「5」のポーズも披露。前人未到の5大会連続メンバー入りを果たすか注目が集まっている。
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でW杯に出場しており、日本代表初の5大会連続メンバー入りを目指している。3月14日の水戸ホーリーホック戦で右ハムストリング肉離れの負傷を負ったが今月6日のジェフユナイテッド千葉戦で途中出場して復帰すると、この日の東京ヴェルディとの東京ダービーでは先発復帰を果たした。
今節は森保一監督が視察するなかで77分間の出場となり、後半の立ち上がりにはライン際での競り合いからFKを獲得してサポーターを煽るプレーもあった長友。15日のメンバー発表前ラストマッチで最後のアピールをした。
「東京は青赤」と綴って勝利を喜ぶ様子を載せた投稿では、集合写真で「5」のポーズも披露。前人未到の5大会連続メンバー入りを果たすか注目が集まっている。