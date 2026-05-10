オーバメヤンがクラブスタッフに消火器噴射、悪ふざけで次戦メンバー外処分「雰囲気を盛り上げたかった」
マルセイユのFWピエール・エメリク・オーバメヤンがリーグアン第33節のル・アーブル戦帯同メンバーから外れた。現地メディア『レキップ』によると、消火器をクラブスタッフの私物などに噴射する悪ふざけをしたためだという。
現地報道によればマルセイユはル・アーブル戦に向けてクラブ施設で合宿を実施していた。その4日目となった7日の夜、36歳のオーバメヤンが10選手ほどを引き連れて複数の部屋を荒らす大騒ぎをしたという。
そうした騒ぎのなか、オーバメヤンは門限管理などを行っているボブ・ターリ氏自身や同氏のベッド、私物に消火器を噴射したという。ターリ氏はこれに激怒してクラブ上層部に報告。クラブはル・アーブル戦を出場停止とする独自処分を下した。
なおオーバメヤンはターリ氏やクラブ幹部に謝罪し、「雰囲気を盛り上げたかっただけ」と弁明したという。もっともその日の騒ぎぶりはプレシーズンキャンプのようなもので、シーズン中の緊張感とは思えない光景に驚くスタッフがいたとも報じられている。
現地報道によればマルセイユはル・アーブル戦に向けてクラブ施設で合宿を実施していた。その4日目となった7日の夜、36歳のオーバメヤンが10選手ほどを引き連れて複数の部屋を荒らす大騒ぎをしたという。
なおオーバメヤンはターリ氏やクラブ幹部に謝罪し、「雰囲気を盛り上げたかっただけ」と弁明したという。もっともその日の騒ぎぶりはプレシーズンキャンプのようなもので、シーズン中の緊張感とは思えない光景に驚くスタッフがいたとも報じられている。