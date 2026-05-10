バルセロナのフリック監督、エル・クラシコ直前に父親が逝去…優勝かかるR・マドリー戦は指揮へ
バルセロナは10日、ハンジ・フリック監督の父親が亡くなったことを報告した。
スペインメディア『マルカ』によれば、9日から10日にかけての未明に亡くなったという。10日にはレアル・マドリーとのエル・クラシコを予定しており、引き分け以上でラ・リーガ連覇が決まる大一番。指揮官は10日午前にクラブスタッフや選手に父親が亡くなったことを伝えた一方、R・マドリー戦で指揮を執ることを決めたようだ。
クラブは「FC バルセロナとバルサの全家族は、ハンジ・フリックの尊父様が逝去されたことに深くお悔やみを申し上げます。その痛みを分かち合い、本人及びご家族の皆様が過ごされているこのつらいこの瞬間に寄り添います」と声明を発表している。
スペインメディア『マルカ』によれば、9日から10日にかけての未明に亡くなったという。10日にはレアル・マドリーとのエル・クラシコを予定しており、引き分け以上でラ・リーガ連覇が決まる大一番。指揮官は10日午前にクラブスタッフや選手に父親が亡くなったことを伝えた一方、R・マドリー戦で指揮を執ることを決めたようだ。
クラブは「FC バルセロナとバルサの全家族は、ハンジ・フリックの尊父様が逝去されたことに深くお悔やみを申し上げます。その痛みを分かち合い、本人及びご家族の皆様が過ごされているこのつらいこの瞬間に寄り添います」と声明を発表している。