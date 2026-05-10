6連敗中の柏を救う千金弾も笑顔なし…重責担うFW細谷真大「よろこべなかった」
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]
「FWが点をとらなければ勝てない。今日はまさにそういう試合だった」
柏レイソルの9番を背負うFW細谷真大は、連敗を6で止めた川崎F戦を回想したーー。
昨シーズン、リカルド・ロドリゲス新監督を迎えた柏は、シーズン序盤から躍進し、ルヴァン杯で準優勝、リーグで2位という好成績で1年を終えた。指揮官が3-4-2-1を基本とするなかで、1トップの座をめぐっては、細谷とFW垣田裕暉というハイレベルな競争が繰り広げられた。シーズン中の7月に行われた東アジアE-1選手権では、両名が日本代表に選出された。2025シーズンのリーグ戦では36試合に出場したが、先発は13試合にとどまった。それでも、出場時間が限られたなかで、チーム最多の11ゴールと結果を残した。
そして迎えた百年構想リーグ。開幕戦で1トップに指名されたのは細谷だった。チームは3-5で敗れたものの、自身は1ゴールをあげるスタートを切った。第4節から第6節は、負傷が明けた垣田に先発の座を譲るも、その後は細谷が1トップの"ファーストチョイス"になっていたが、川崎F戦も含めた直近3試合はベンチからのスタートに。チームが最下位争いに巻き込まれている状況もあり、開幕戦以来ゴールがない細谷も少なくない責任を感じていた。
川崎F戦では後半10分に垣田に代わってピッチに入ると、後半28分にそのときがやってくる。DF馬場晴也がPA内に侵入すると、細谷は一度ニアに入ろうとしながら、ファーに抜けて、馬場のクロスを頭で押し込んだ。チームとして3試合ぶり、自身にとっては15試合ぶりのゴールは、柏サポーターの目の前で決めた得点となった。値千金の先制点だったが、ゴール直後は「よろこべなかった」という細谷。厳しい表情のまま、駆けつけるチームメイトと抱擁をかわしていた。
来週15日には、6月に控えるW杯北中米大会の日本代表が発表される。24歳のストライカーが目指すべき舞台だ。「もちろん、W杯に選ばれるために、百年構想リーグをやってましたし、そこに向けてやっていたつもりではあったので。なかなか活躍できなかった」と吐露すると、「自分がどうこうそこに向けて言える立場じゃない」と結んだ。
(取材・文 奥山典幸)
「FWが点をとらなければ勝てない。今日はまさにそういう試合だった」
柏レイソルの9番を背負うFW細谷真大は、連敗を6で止めた川崎F戦を回想したーー。
昨シーズン、リカルド・ロドリゲス新監督を迎えた柏は、シーズン序盤から躍進し、ルヴァン杯で準優勝、リーグで2位という好成績で1年を終えた。指揮官が3-4-2-1を基本とするなかで、1トップの座をめぐっては、細谷とFW垣田裕暉というハイレベルな競争が繰り広げられた。シーズン中の7月に行われた東アジアE-1選手権では、両名が日本代表に選出された。2025シーズンのリーグ戦では36試合に出場したが、先発は13試合にとどまった。それでも、出場時間が限られたなかで、チーム最多の11ゴールと結果を残した。
川崎F戦では後半10分に垣田に代わってピッチに入ると、後半28分にそのときがやってくる。DF馬場晴也がPA内に侵入すると、細谷は一度ニアに入ろうとしながら、ファーに抜けて、馬場のクロスを頭で押し込んだ。チームとして3試合ぶり、自身にとっては15試合ぶりのゴールは、柏サポーターの目の前で決めた得点となった。値千金の先制点だったが、ゴール直後は「よろこべなかった」という細谷。厳しい表情のまま、駆けつけるチームメイトと抱擁をかわしていた。
来週15日には、6月に控えるW杯北中米大会の日本代表が発表される。24歳のストライカーが目指すべき舞台だ。「もちろん、W杯に選ばれるために、百年構想リーグをやってましたし、そこに向けてやっていたつもりではあったので。なかなか活躍できなかった」と吐露すると、「自分がどうこうそこに向けて言える立場じゃない」と結んだ。
(取材・文 奥山典幸)