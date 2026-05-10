W杯メンバー発表直前に先発復帰…長友佑都が信じる“魂”の重要性「サッカーだけではない。魂の強度も勝っていかなきゃいけない」
[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]
ワールドカップメンバー発表前最後の試合でスタメン復帰を果たした。FC東京のDF長友佑都は10試合ぶりに先発入り。「2か月ぶりの復帰で、正直ここに間に合うかどうか難しい怪我だった。だけど間に合って、まだまだもちろん上げていかなきゃいけないけど、チームの勝利に貢献できたのは嬉しく思う」と、振り返った。
長友は3月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷し、右ハムストリング肉離れと診断されていた。約2か月治療を続けて前節・ジェフユナイテッド千葉戦では途中出場で復帰を果たす。ここまで連戦の中で実戦形式のトレーニングができなかったというが、今節にスタメンとして名を連ねた。
序盤からDF森重真人の容赦ないスルーパスを追いかけた。「復帰明けの僕にすごいメッセージのこもった、愛情のこもったパスを送ってくれたので」(長友)。持ち味のスプリントを続けていき、ピッチ上でコンディションを上げた。
後半32分の途中交代まで、その背中でFC東京のサポーターの熱を上げ続けた。日本代表として3月のイングランド遠征は不参加。だが、直前に5度目のW杯行きへの猛アピールに成功した。
現地で視察をした森保一監督は「すごく情熱的なプレーをしていた」と目を細める。77分間のプレーを見届け、「途中出場のプレーではなくて、最初から勝ちに行く中で、攻撃も守備も関わっていくという部分を見れてよかった」と評価を口にした。
森保監督の視察を把握していた長友も「自分の魂は見せたかな」と語る。「日本で唯一無二の魂だと思うので。そこだけは自信を持っているので、そこは森保さんに届いたんじゃないかなと」。最高峰の舞台で戦うために必要な要素について、改めて持論を口にする。
「W杯はなかなかサッカーだけの部分ではなくて、魂の強度が必要になると僕自身は思っている。もちろん相手も目の色を変えてくるし、あれだけのビッグプレーヤーたちの目が血走っている。それくらいの戦う意志を持った選手たちに、サッカーだけではなくて魂の強度も勝っていかなきゃいけないというところで、自分は代表に必要だなと思っている」
W杯期間中のピッチ内外では、さまざまな出来事が起きる。「そういうことも自分はしっかりと処理できる。それも含めて魂だと思う」。最後の最後でやれることはやった。あとは磨き続けたその魂を信じ、吉報を待つつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
ワールドカップメンバー発表前最後の試合でスタメン復帰を果たした。FC東京のDF長友佑都は10試合ぶりに先発入り。「2か月ぶりの復帰で、正直ここに間に合うかどうか難しい怪我だった。だけど間に合って、まだまだもちろん上げていかなきゃいけないけど、チームの勝利に貢献できたのは嬉しく思う」と、振り返った。
序盤からDF森重真人の容赦ないスルーパスを追いかけた。「復帰明けの僕にすごいメッセージのこもった、愛情のこもったパスを送ってくれたので」(長友)。持ち味のスプリントを続けていき、ピッチ上でコンディションを上げた。
後半32分の途中交代まで、その背中でFC東京のサポーターの熱を上げ続けた。日本代表として3月のイングランド遠征は不参加。だが、直前に5度目のW杯行きへの猛アピールに成功した。
現地で視察をした森保一監督は「すごく情熱的なプレーをしていた」と目を細める。77分間のプレーを見届け、「途中出場のプレーではなくて、最初から勝ちに行く中で、攻撃も守備も関わっていくという部分を見れてよかった」と評価を口にした。
森保監督の視察を把握していた長友も「自分の魂は見せたかな」と語る。「日本で唯一無二の魂だと思うので。そこだけは自信を持っているので、そこは森保さんに届いたんじゃないかなと」。最高峰の舞台で戦うために必要な要素について、改めて持論を口にする。
「W杯はなかなかサッカーだけの部分ではなくて、魂の強度が必要になると僕自身は思っている。もちろん相手も目の色を変えてくるし、あれだけのビッグプレーヤーたちの目が血走っている。それくらいの戦う意志を持った選手たちに、サッカーだけではなくて魂の強度も勝っていかなきゃいけないというところで、自分は代表に必要だなと思っている」
W杯期間中のピッチ内外では、さまざまな出来事が起きる。「そういうことも自分はしっかりと処理できる。それも含めて魂だと思う」。最後の最後でやれることはやった。あとは磨き続けたその魂を信じ、吉報を待つつもりだ。
(取材・文 石川祐介)