俳優・堤真一(61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第5話が、10日に放送された。人香（有村架純）と圭二郎（本田響矢）を巡る過去が明かされ、大きな反響を呼んだ。

＜以下、ネタバレあり＞

同作は、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が脚本を担当するオリジナル作品。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラグビーと出会い、弱小クラブチーム「ブレイブルズ」をコーチとして成長させていくというストーリー。

第5話冒頭では、圭二郎が巻き込まれた交通事故の詳細が明らかになった。人香の父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だと判明。雨の日に人香を迎えに行った英夫の車と、圭二郎が運転するバイクが接触事故を起こしたのだった。

人香は意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける。涙ながらに跪き、「本当に申し訳ありませんでした」と謝罪する人香に、圭二郎は感情の行き場をなくし、その場を立ち去ってしまう。

圭二郎に合わせる顔がないと、ブルズの練習から足が遠のく人香だったが、涼（山田裕貴）に諭され、もう一度ブルズや圭二郎と向き合う覚悟を固める。父・英夫にも「あの事故から家族の時間が止まった。でもブルズと出会って、前を向いている選手を見てこれじゃダメだって思った。圭二郎くんも車椅子ラグビーに出会って前に進もうとしている。私、逃げたくない。だからお父さんも試合、見に来て」と、ブルズが出場するメモリアルカップを見に来るよう声をかける。

そして、メモリアルカップが開幕。試合序盤から劣勢に立たされるブルズだったが、圭二郎が遅れて会場に姿を見せる。

試合途中、圭二郎は相手選手と接触し転倒。人香はサポートするために圭二郎の元に駆け寄る。「ごめんなさい」となおも謝る人香に、圭二郎は「俺は今、ここにいる。ここで生きるんだよ。だから人ちん（人香）は倒れたら、こうやって俺のこと起こしてくれたらいいんだよ。余計なこと考えんな。だから二度と謝んな」と言葉をかける。目を潤ませる人香に「勝つぞ！」と宣言し、圭二郎は吹っ切れたようにコートに戻っていくのだった。

視聴者からは「全部打ち明ける人香も辛い過去を乗り越えて今を生きる圭二郎もどちらもかっこいいよ」「涙涙の回でした涼や圭二郎の言葉が熱くて強くて優しくて」「人香と圭二郎、そして人香のお父さんが前を向けた瞬間やばかったな」などの反響が寄せられていた。