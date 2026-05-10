ＳｉｘＴＯＮＥＳが日本テレビ系「２４時間テレビ４９-愛は地球を救う-」（８月２９、３０日）のチャリティーパートナーに決定したことが、１０日に放送された「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」で発表された。ジェシーは「個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをＳｉｘＴＯＮＥＳのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで『家族』になりましょう！」と呼びかけた。

チャリティーパートナーは昨年新設され、昨年はＫｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子が務めた。

放送ではＳｉｘＴＯＮＥＳが、超高速回転している物が何かを当てる「回転レシーブ球児」に挑戦中、水卜麻美アナウンサーが登場してチャリティーパートナー就任を発表。６人は驚きつつ「ずっとテレビで見ていたものですし、少しドキドキもしています」（田中樹）、「本当にたくさんの諸先輩方がこれまでつないできた番組なので、僕たちも憧れはすごくありました」（京本大我）と就任を喜んだ。

田中は「僕たちの力で、『何が伝えられるかな』というのを必死に模索しながらできたら」、ジェシーは「僕たち（ＳｉｘＴＯＮＥＳ）もずっと家族みたいなものなので、血がつながっていなくても、それぞれが『家族』だと思って、楽しんで見ていただけたらうれしいな」、松村北斗は「チャリティーパートナーによって結構印象が変わるのかなと思うので、そこを担ってるんだということをちゃんと肝に銘じて、愛情を持ってできれば」、森本慎太郎は「『この番組はすごいな』と僕も今までずっと思ってきたので、視聴者として感じていたその思いを、皆さんにちゃんと伝えられるように頑張っていきたいな」と意気込み。

ジェシーは「僕、めちゃくちゃ泣いちゃうと思うんですよ。すぐ感情が入っちゃうので」と今から心配していた。

総合司会の内村光良については「お父さんみたいな感じ」（田中）、「僕が素人の時から知っていただいています。内村さんは、優しそうに見えて、すごく自分に厳しくストイックな部分も持っていらっしゃる方なので、この２４時間テレビで、より近くで学べることが多いんじゃないのかなと感じています。あと、決めてほしいところで絶対決めてくれるかっこいい先輩なので、肌でたくさん勉強させてもらいたいな」（高地優吾）と、絶大な信頼を寄せた。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ＳｉｘＴＯＮＥＳが、離ればなれになってしまった家族、家族同然だった恩師・親友など理由があって会えていない大切な人と会う手伝いをする。

田中は「このメンバーが、正直もうここ１０年ぐらいは家族より一緒にいます。なので、家族より顔を合わせている時間が多いし、家族より知っていることがお互い多い。『ＳｉｘＴＯＮＥＳ家』というか、一家族のような感じもするので、メンバーが全員いるというのは、今回安心するところもあります」とＳｉｘＴＯＮＥＳが家族同様であることを説明。

「おやーんず」（ＳｉｘＴＯＮＥＳの親たち）も交流があるといい、６人は「出てきます！（笑）」（ジェシー）、「『おやーんず』も集まって、２４時間起きていてもらいたいよね！」（田中）などと、出演にも期待をもたせた。

また、「名探偵コナン」のチャリＴシャツはイエロー、ピンク、ブルー、パープル、ホワイト、ファミリーグリーンと過去最多の６色に。大のコナン好きである京本は「妃英理（きさき・えり）が登場するＴシャツはなかなかないので、個人的にはすごくうれしいですね！ファミリーがテーマなので、この夫婦（妃英理の夫は毛利小五郎、娘は毛利蘭）も出てくるのかなと思います」と大喜びしていた。