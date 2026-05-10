俳優の佐々木蔵之介さん（58）が9日、主演映画『幕末ヒポクラテスたち』の公開記念舞台挨拶に登場し、京都での撮影現場を振り返りました。

映画『幕末ヒポクラテスたち』は、漢方医と蘭方医が競い合っていた幕末の京都を舞台にした医療時代劇。佐々木さんは蘭方医・大倉太吉を演じています。この映画は、撮影準備をしていた2022年に監督・大森一樹さんが他界。一度は公開が幻になりかけますが、大森監督の母校である京都府立医科大学の協力のもと、かつて大森監督の助監督をしていた緒方明さんが遺志を受け継ぐ形で監督を務め、完成しました。

■東映京都撮影所の“俳優会館トーク”

京都府出身の佐々木さんは「（映画制作が）いっぺん終わりかけたんですけど、でもなんとか実現したいとオファーをいただいて。それはすごくありがたいけど、ちょっとプレッシャーもあるし。それ以上に京都の撮影所で普段話している自分の、己の京都の言葉を使って（芝居が）できるので、しかもお世話になった京都府立医大もあるので。それは“させていただきます”って言って」とオファーを受けた理由を明かしました。

また、撮影現場となった京都・太秦の印象を聞かれた佐々木さんは「こないだ3月28日に（東映の太秦映画村が）リニューアルしてビックリした。すごくきれいになってまして。東映は、大学生の頃に撮影所のスタッフさんが自主映画をつくるっていうので、僕、役者のアマチュアだったんで参加させてもらって、自主映画をつくりました」と懐古。その後も、共演者の藤原季節さんや内藤剛志さん、緒方監督と東映京都撮影所の“俳優会館トーク”で盛り上がりました。