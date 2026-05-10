◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

昨季下部ツアー賞金女王でプロ２年目の大久保柚季（加賀電子）がバーディーなし、３ボギーの７５と落としたが、通算７オーバーで自己最高の６位に入った。

首位と２打差の４位で出た大久保は「１つか２つ伸ばしたい思いで回ったけど、パットがショートしたり、チャンスにつく回数も少なかった」。６番でボギーをたたき、バーディーを奪えないまま前半を折り返した。

後半の１０番で６メートルのバーディーパットを決められず。「１日目、２日目ならコロンと入ってるけど、右に切れたりした。今日はそういう日かなと思った」。その後も１２、１３番で連続ボギーをたたき、７５と落とした。

２日目で６９をマークして単独首位に立ったが、強風が吹き荒れた３日目に８１をたたいて４位後退。最終日もスコアを大きく落としたが、初のトップ１０入りを果たした。メジャー仕様の難コースで、４日間のパーオン率は全体１位（５６・９４％）とショット精度が光った。

２２歳の新星は「この１週間ですごい成長できた。難しいセッティングの中で予選２日間をアンダーで回れて、まだ入ったことがないトップ１０に入れた。満足感はあります」と笑顔。「一日通して回ってみて、まだまだ優勝するには早いなと思ったけど、今年中には１勝したい」と野望を口にした。