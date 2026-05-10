「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

春のマイル女王決定戦は今年も４歳世代が中心となる。主役を担うのは、始動戦の阪神牝馬Ｓを逃げ切り、好発進を決めた昨年の２冠牝馬エンブロイダリー。１週前の美浦Ｗでも僚馬を豪快にちぎるなど前走以上の出来をアピールしている。「古馬になって体つきがひと回り大きくなり、体幹も強くなった」と森一師も成長を実感。舞台は昨年のデイリー杯クイーンＣを完勝した東京マイル。引き続きルメールの手綱でＧ１Ｖ３を狙う。

最大のライバルは、同期のオークス馬カムニャックだ。阪神牝馬Ｓでは末脚を伸ばして首差２着に迫った。１週前追いは栗東ＣＷでラスト１Ｆ１１秒３と鋭く伸びており、上積みも大きそうだ。

５歳勢では左回り巧者のクイーンズウォークが最有力。金鯱賞からの臨戦は２着だった昨年と同じ。福永助手は「暖かくなって体調も上がってきたように感じます。昨年同様に今年も好レースを」と西村淳との新コンビで存在感を示す。

復活を狙うチェルヴィニアも侮れない。昨年は不本意な成績に終わったが、一昨年の２冠牝馬がこのままでは終われない。勢いなら小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を飾ったジョスラン。２１年の年度代表馬エフフォーリアを全兄に持つ良血馬。一気の頂点獲りも十分に狙える。

ニシノティアモは中山牝馬Ｓで連勝がストップしたが、陣営が歓迎する東京変わりで反撃のチャンスをうかがう。昨年の秋華賞３着、エリザベス女王杯２着のパラディレーヌも上位を狙える。