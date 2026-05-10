「手伝うことある？」「言ってくれなきゃわからない」と夫。自分で考えてほしいのに／夫ですが会社辞めました
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ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は香代の二人目出産後のエピソードをお届けします。
二人目を出産した香代。夫の圭太も出産に立ち会い、無事の出産を喜びました。産後はしばらく香代の実家に長女のユイとともに里帰りをして実母に手伝ってもらっていましたが、いよいよ自宅に戻っての生活がはじまって…。
二人目の子どもが生まれ、家事も育児もうまく回らなくなっている葉月家。夫への指示出しを負担に感じている香代と、やることなすことダメ出しされていると感じている圭太。妻にも夫にもそれぞれの言い分があるようです。こんな時、あなたならどうしますか？
著＝とげとげ。