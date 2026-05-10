セリエA 25/26の第36節 ベローナとコモの試合が、5月10日19:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

36分、コモが選手交代を行う。アレックス・バジェ（DF）に代わりアルベルト・モレノ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

コモは後半の頭から3人が交代。ヘスス・ロドリゲス（FW）、メルギム・ボイボダ（DF）、マキシモ・ペッローネ（MF）に代わりマルティン・バトゥリナ（MF）、イバン・スモルチッチ（DF）、マクサンス・カケレ（MF）がピッチに入る。

63分、ベローナが選手交代を行う。アントワーヌ・ベルネード（MF）からサンディ・ロフリッチ（MF）に交代した。

71分、ついに均衡が崩れる。コモのマーク・ケンプフ（DF）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールが生まれコモが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、コモが0-1で勝利した。

なお、ベローナは89分にマルティン・フリーゼ（MF）に、またコモは61分にマクサンス・カケレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 22:00:15 更新