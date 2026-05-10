絶好調の前田大然が４戦連発！ 鮮烈バイシクル弾含む２ゴール！ セルティックは宿敵レンジャーズに３−１で逆転勝利
現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位セルティックが３位レンジャーズとホームで対戦した。
この“オールドファーム”に直近の公式戦３戦連発中の前田が先発。一方、直近の３試合連続で出番がない旗手がベンチスタートとなったなか、セルティックは開始９分に先制を許す。自陣でボールを奪われてショートカウンターを受けると、最後はムーアにネットを揺らされた。
17分にはヤン・ヒョンジュンのパスに抜け出した前田が決定機を迎えるも、右足のシュートはわずかにゴール右に外れた。
それでもその６分後、エンゲルスの右からのマイナスの折り返しにヤン・ヒョンジュンがダイレクトで合わせて同点弾を奪った。その後は一進一退の攻防が続いたなか、スコアは動かず。このまま１−１で前半を終える。
後半に入って52分、左からのトゥクネイの折り返しに前田が飛び込むも、わずかに合わない。
それでもその１分後、左サイドを抜け出したティアニーの低いクロスに前田がワンタッチで上手く合わせて勝ち越しゴールを奪う。
さらに57分には前田が、今度はワントラップから圧巻のバイシクル弾を叩き込んで、自身この日２点目を決めた。
その後、76分には旗手がニグレンに代わって途中出場。日本人MFは公式戦４試合ぶりにピッチに立った。
結局、試合はこのまま３−１で終了し、勝利したセルティックは公式戦６連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この“オールドファーム”に直近の公式戦３戦連発中の前田が先発。一方、直近の３試合連続で出番がない旗手がベンチスタートとなったなか、セルティックは開始９分に先制を許す。自陣でボールを奪われてショートカウンターを受けると、最後はムーアにネットを揺らされた。
それでもその６分後、エンゲルスの右からのマイナスの折り返しにヤン・ヒョンジュンがダイレクトで合わせて同点弾を奪った。その後は一進一退の攻防が続いたなか、スコアは動かず。このまま１−１で前半を終える。
後半に入って52分、左からのトゥクネイの折り返しに前田が飛び込むも、わずかに合わない。
それでもその１分後、左サイドを抜け出したティアニーの低いクロスに前田がワンタッチで上手く合わせて勝ち越しゴールを奪う。
さらに57分には前田が、今度はワントラップから圧巻のバイシクル弾を叩き込んで、自身この日２点目を決めた。
その後、76分には旗手がニグレンに代わって途中出場。日本人MFは公式戦４試合ぶりにピッチに立った。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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