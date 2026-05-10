「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）

シルバーコレクター返上に向けて、初の越後路に乗り込むドゥラドーレス。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で１馬身遅れたが、タイムは自己ベストを更新と状態は良好だ。重賞では歯がゆい競馬が続いているが、妹はＧ１・３勝馬レガレイラ。高いポテンシャルを秘めているのは間違いない。８度目の挑戦で今度こそタイトルを手にする。

Ｇ１・７勝馬キタサンブラックの半弟シュガークンが戦列に復帰する。２４年ダービー７着後に屈腱炎が判明。長期の離脱を余儀なくされたが、約２年ぶりにターフに戻ってくる。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で２馬身半先着と態勢は整ってきた。常識的には厳しいが、３連勝で青葉賞を制した素質馬。血統背景からも期待は大きい。

大阪城Ｓ３着から重賞獲りを狙うグランディア。１週前追い切りは栗東ＣＷで６Ｆ８１秒３−１０秒９。ラスト１Ｆで鋭く伸びて出来は文句なしだ。母は重賞３勝馬ディアデラノビアで、きょうだいにはディアデラマドレやドレッドノータスなど重賞勝ち馬がいる良血馬。抜け出すとソラを使う面があってなかなか勝ち切れないが、展開ひとつでＶ争いに加わる。

１番人気に支持された中山牝馬Ｓは１３着と大敗したアンゴラブラック。好位で運んだが４角での反応がひと息。直線での不利もあり、あっさり後退した。負け過ぎの感はあるが、２〜３走前が示す通り、重賞を勝つ力は持っている。〈３・２・０・０〉と良績のある芝２０００メートルで反撃へ。

サウジアラビアに遠征してネオムターフＣで５着に善戦したヤマニンブークリエ。昨年のセントライト記念ではミュージアムマイルの２着。中間の動きも上々で帰国初戦でも力は出せそうだ。ホールネスは２４年新潟牝馬Ｓ勝ちを含め、新潟は２戦２勝と好相性を誇る。長欠明けを使われ良化も見込めそうだ。