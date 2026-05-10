『GIFT』人香が土下座で謝罪→圭二郎の言葉にネット涙
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第5話が、10日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
第5話では、メモリアルカップ出場に向けてブルズが活気づく中、圭二郎（本田響矢）が急成長を見せ、エースの涼（山田裕貴）もその実力を認め始める展開に。一方で、伍鉄（堤）から母・広江（山口智子）を通じて父親だと知らされた昊（玉森裕太）は、複雑な感情を抱えながら伍鉄と向き合うことになった。
さらに、人香（有村架純）は、父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だった事実を知り、ブルズの練習に顔を出せずにいた。思い悩む人香を気にかけた涼に背中を押され、人香は圭二郎に真実を打ち明ける。そして「申し訳ございませんでした」と土下座をして謝罪した。
突然の告白に圭二郎は激しく動揺し、試合開始まで姿を見せなかった。しかし、チームの危機に駆けつけると、負い目を感じる人香に対して「俺は今、ここにいる。ここで生きるんだよ」と語りかけ、「だから二度と謝んな」と力強く伝えた。視聴者からは「圭二郎の言葉が重すぎる」「涙が止まらなかった」「人香も圭二郎もつらすぎる」「涼の支え方が優しい」「神回だった」などの声が相次ぎ、大きな反響を集めていた。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
さらに、人香（有村架純）は、父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だった事実を知り、ブルズの練習に顔を出せずにいた。思い悩む人香を気にかけた涼に背中を押され、人香は圭二郎に真実を打ち明ける。そして「申し訳ございませんでした」と土下座をして謝罪した。
突然の告白に圭二郎は激しく動揺し、試合開始まで姿を見せなかった。しかし、チームの危機に駆けつけると、負い目を感じる人香に対して「俺は今、ここにいる。ここで生きるんだよ」と語りかけ、「だから二度と謝んな」と力強く伝えた。視聴者からは「圭二郎の言葉が重すぎる」「涙が止まらなかった」「人香も圭二郎もつらすぎる」「涼の支え方が優しい」「神回だった」などの声が相次ぎ、大きな反響を集めていた。