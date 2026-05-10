「どうぞこのまま」（１９７６年）の大ヒットで知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子が７２歳の誕生日を迎えた１０日、都内でバースデーライブを行い、ゲストの歌唱を含む全１７曲で誕生日を祝った。

丸山は「あまり考えずにできるだけ、元気でいられるうちは歌うぞっていう気持ちですね。声の方はつらかったりしていないので、何とか頑張れるかな」と笑顔。「年齢を重ねたいいところもあるので、一言一言がしんみり伝わるようになる辺りを大事に、人生重ねたところが出ればいいかな」と話した。

この日はここ１０年ほど親しくしているというシンガー・ソングライターの堀江淳（６５）がゲスト出演し、大ヒット曲「メモリーグラス」（１９８１年）をプレゼント歌唱。ラジオや配信では共演してきたが、ライブはこの日が初共演となった２人は「今度ぜひ一緒に」（丸山）、「機会をつくって」（堀江）と、ライブでのデュエット実現を約束した。

また、今年４月でデビュー４５周年を迎えた堀江は、未レコーディング楽曲の「レコーディングが来月から始まります」と明かし、新曲や提供曲も含めた「アルバムに近くなるとは思います」と、記念作のリリースプランを明かしていた。