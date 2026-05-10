日本テレビは10日、「Golden SixTONES」（日曜後9・00）の番組内でSixTONESが8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）のチャリティーパートナーを務めると発表した。

放送ではSixTONESが番組名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻美アナウンサーが登場。水卜アナからSixTONESがチャリティーパートナーに就任することが発表されると、6人は驚きの表情を見せた。

水卜アナが「今年の24時間テレビよろしくお願いします！」と頭を下げると6人も「よろしくお願いします」とお辞儀。

24時間テレビ出演への意気込みについて、ジェシーは「SixTONESがチャリティーパートナーを務めさせていただくこととなりました。僕は、個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをSixTONESのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで『家族』になりましょう！よろしくお願いします」と呼びかけた。

番組の総合司会にはお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が新たに就任。同局「スクール革命！」で共演し、内村を“芸能界の父”と慕う郄地優吾は「入った当初からお世話になっている方と一緒にできるのは凄く誇らしい」と語った。

内村は16年連続総合司会を担当するフリーアナウンサーの羽鳥慎一、同じく13年連続となる同局・水卜アナウンサーと強力タッグを組む。スペシャルサポーターをラッパー・ちゃんみなが務める。

チャリティーパートナー就任についてのSixTONESメンバーのコメントは以下の通り。

▼田中樹 やっぱりうれしさがあります。ずっとテレビで見ていたものですし、少しドキドキもしています。僕たちの力で、「何が伝えられるかな」というのを必死に模索しながらできたらと思っています。

▼郄地優吾 責任感を持って頑張らなきゃという思いがあります。気合を入れ直して、夏、頑張りたいなと思っています。

▼ジェシー あまり重くならないように、SixTONESらしさを出しながら、今回のテーマが「家族」ということで、僕たち(SixTONES)もずっと家族みたいなものなので、血がつながっていなくても、それぞれが「家族」だと思って、楽しんで見ていただけたらうれしいなと思います。

▼京本大我 本当にたくさんの諸先輩方がこれまでつないできた番組なので、僕たちも憧れはすごくありました。僕たちSixTONESを起用していただいたというのは、普段の明るさやワチャワチャ感も理由としてあるのかなと思うので、その部分もしっかり番組に何か貢献できたらいいなと思っております。

▼松村北斗 視聴者の方が見た時に、チャリティーパートナーによって結構印象が変わるのかなと思うので、そこを担ってるんだということをちゃんと肝に銘じて、愛情を持ってできればと思います。

▼森本慎太郎 僕たちらしく、力を伝える、エネルギーを伝えるというのはすごく大事ですし、やはり見ていて「この番組はすごいな」と僕も今までずっと思ってきたので、視聴者として感じていたその思いを、皆さんにちゃんと伝えられるように頑張っていきたいなと思います。