シンガー・ソングライター広瀬香美（60）が10日、自身のXを更新。プロデュースする3人組女性ボーカルユニット「UtaHime」のメンバーMOMOKAこと上田桃夏が5月末で卒業すると発表した。

広瀬は「MOMOKA卒業に関するご報告」とし「この度、MOMOKAこと上田桃夏は5月末日をもちまして、UtaHimeを卒業させて頂く運びとなりました」と報告。理由として「これまでMOMOKAは『自身のソロ活動とグループ活動の両立』という信念を持ち、全力で音楽に向き合って参りましたが、段々とソロでの活動も増えていく中、双方に十分な力を注ぐことが難しいと感じるようになりました」とした上で「プロデューサーである広瀬香美、そしてメンバーとも何度も話し合いを重ねた結果、苦渋の決断ではございましたが『卒業』という結論に至りました」と説明している。31日に開催されるFM大阪「Tears And The Spotlight」を最後に卒業するという。

UtaHimeの今後については「SAYAKA・NONOKAの2名で活動して参ります。UtaHime、MOMOKA、それぞれの新たな音楽活動に、ぜひたくさんのご期待とご関心をお寄せ頂けますよう、お願い申し上げます」と報告。卒業するMOMOKAにも「応援を何卒よろしくお願いいたします」とエールを送っている。

UtaHimeは23年9月から開催されたHuleオーディション番組「歌姫ファイトクラブ!!」で1457人の応募者の中から、広瀬がその歌声にほれ込み、合格を勝ち取ったMomoka、Sayaka、Nonokaで結成。昨年11月26日発売の「FIGHT SONG」でメジャーデビューを果たしていた。