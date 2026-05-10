第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は５月１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。

エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠。２５年度のＪＲＡ賞では満票に近い圧倒的な支持を集めて堂々、最優秀３歳牝馬に選出された。

初の海外遠征だった２走前の香港マイルは案外な結果（１１着）に終わったが、ジックリと間隔を空けて立て直した前走の阪神牝馬ステークスでは、この馬本来の強いパフォーマンスを披露。最内枠ということもあり先手を取ってマイペースで運ぶと、直線ではいったん後続との差を広げる場面。最後は首差まで詰め寄られたが、１番人気に応えて改めて能力の高さを示した。

１週前追い切りは美浦・Ｗコースで５ハロン６５秒９―１１秒１の好時計で４馬身先着。レースに向けて予定通りのメニューを消化できており、クイーンカップを勝った東京マイルに替わるのもプラス。３つ目となるＧ１タイトルへ視界は良好だ。

カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、昨年Ｇ２（フローラステークス）、Ｇ１（オークス）、Ｇ２（ローズステークス）を３連勝。今年初戦の前走はエンブロイダリーに先着を許したが、首差の２着なら悲観する必要はない。こちらも直線が長い東京コースに替わるのは歓迎。阪神牝馬ステークスで秋華賞の不可解な敗戦を払拭（ふっしょく）したオークス馬が再び、東京で輝きを取り戻す。

ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は全兄がエフフォーリアという良血だが、体質が弱く昨春のクラシックは間に合わなかった。ひと夏を越して成長し、秋には紫苑ステークスで２着、秋華賞は４着と能力の片りんを見せた。飛躍を期する今年初戦の小倉牝馬ステークスを勝利し、重賞ウィナーとして堂々のＧ１再挑戦となる。

クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）はまだＧ１こそ勝てていないが、重賞を３勝。今年初戦の金鯱賞も牡馬の強豪を相手に０秒１差の３着と好走した。昨年の２着馬が虎視たんたんと頂点を狙う。