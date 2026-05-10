沖縄出身の４人組ロックバンド・かりゆし５８が１０日、大阪市の大阪城音楽堂で「かりゆし５８ ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 母の日のホームゲーム」のワンマンライブを開催した。

約２０００席の指定席が完売。立ち見席にも多くの観衆が集まった。また、母の日にちなみ、来場者にカーネーションが一人一本ずつ計２０００本が手渡された。

ライブ冒頭でボーカル前川真悟（４４）の母・正枝（まさえ）さんがサプライズ登場。「Ｕｎｉｔｙ−結仁庭−」を２人で歌い上げ、「願いがかないました。ありがとうございました。また３０周年のときに」と正枝さんが話すと会場は驚きと歓声に包まれた。

母への感謝の気持ちを歌った代表曲「アンマー」など、約２時間で計２０曲を熱唱。前川は母へ「音楽をやっている自分を応援してくれてありがとう」と感謝をつづり、「妻と子どもが見に来てくれている。子どもと今日を迎えられて母の日が２倍幸せになりました」と感慨深げに語った。

かりゆし５８は今年２月２２日にデビュー２０周年を迎え、今秋には約３年ぶりとなるオリジナルアルバムをリリース。全国１５カ所でホールツアーを開催することが決定している。