“ミラクル神ボディ”グラドル・松嶋えいみ、第1子出産を報告 帝王切開手術振り返る「3週間近く早くなり心の準備が追いつかないまま」
【モデルプレス＝2026/05/10】グラビアタレントの松嶋えいみ（34）が5月10日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】34歳“ミラクル神ボディ”グラドル、子供を顔出し
手を握る子どもの様子を添え「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告した松嶋。そして「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と振り返り、「私も逆子で産まれてきたからそんな所から似ちゃったのかな」とつづった。
また「予定日より3週間近く早くなり、心の準備が追いつかないまま迎えた初めてのお産でしたが、先生や助産師さん方の温かい声掛けや、夫と母の立ち会いもあり安心して臨むことができました」と周囲に感謝。産後についても触れ「術後数日は産後がこんなに辛いとは…この痛みがずっと続いたらどうしよう…とか考えもしましたが産院スタッフのみなさんの手厚いサポートと美味しいご飯がとても支えになりました」と明かしていた。
「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」と現在について明かし「何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」と意気込みを記している。
松嶋は2014年にグラビアデビュー。168センチの長身で、抜群のスタイルであることから“ミラクル神ボディ”と呼ばれ、グラビアやバラエティなどでも活躍している。プライベートでは、2024年12月に結婚、2026年1月に妊娠を公表していた。（modelpress編集部）
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◆松嶋えいみ、第1子出産
手を握る子どもの様子を添え「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告した松嶋。そして「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と振り返り、「私も逆子で産まれてきたからそんな所から似ちゃったのかな」とつづった。
「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」と現在について明かし「何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」と意気込みを記している。
◆松嶋えいみ“ミラクル神ボディ”で話題に
松嶋は2014年にグラビアデビュー。168センチの長身で、抜群のスタイルであることから“ミラクル神ボディ”と呼ばれ、グラビアやバラエティなどでも活躍している。プライベートでは、2024年12月に結婚、2026年1月に妊娠を公表していた。（modelpress編集部）
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