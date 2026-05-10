バラエティでもSNSでも見ない日はないタレント・村重杏奈さん（27）の写真集が、5月29日に講談社よりリリース。SNSでは「艶っぽさ全開」「貴重すぎる」と話題沸騰中です。



気になるタイトルは「あんな」。これまでテレビで元気で明るいポジティブな姿を見せてきた彼女のイメージを超えて、27歳・オトナな女性「杏奈（あんな）」の部分を出せたのではないかなという想いでタイトルは「あんな」に決定しました。



写真集の舞台はオーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで開放感のある撮影に。心も体も、ここまで“すべて“を出したのははじめての経験とか。頑張る村重さんにスタッフは感動しっぱなし。そしてどこからどう見ても本当に可愛いことに改めて気付かされました。



公開されたカットは、ホルターネッククロップトップと、同色のハイウエストボトムスを組み合わせた村重さん。トップスは首元でクロスするデザインで、バストと引き締まったくびれを強調。ショートボブの黒髪は適度にウェーブがかかったショットとなっています。写真集を手掛けるファッション雑誌「ViVi」はXで、「村重杏奈、人生最後の写真集！5月29日発売決定」と告知。「大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！」と、最後の写真集と銘打ちました。村重さんはXで「ViVi」のポストを引用。「ちょっとすけべすぎる」とコメントしました。



写真集の表紙は、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまといアンニュイな表情でカメラを見つめる姿です。村重さんはＸで「みんなはいつも村重な部分しか見てないからそろそろ「あんな」な瞬間を見てもらおとおもって」とコメント。併せて白肌が照らされ、妖艶な雰囲気がただようオフショットも披露。瞳を閉じ、柔らかな印象の胸元を大胆に見せた神秘的な瞬間です。



【村重杏奈さんプロフィル】

生年月日1998年7月29日 山口県出身 元HKT48。独特な明るいキャラでバラエティーを中心に、モデルとしても多方面で活躍中。

2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父が日本人、母がロシア人というハーフアイドル、 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。血液型：O型 身長：163cm