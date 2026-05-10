お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの大物歌手が同番組を聞いている件について言及する場面があった。

リスナーから「『サカナクション』のボーカルを務める山口一郎さんが、今週自身のオールナイトニッポンで、なんと『サンドリ』をラジオの勉強のために聞いているとおっしゃっていました。山口さんのオールナイトニッポンは今年の4月から始まったため、ラジオのフリートークについて勉強中だそうです」といったタレコミが寄せられた。

この投稿を受けて、有吉は「これは謙遜のためにおっしゃっているだけですよ。あんな超一流の人がね、しっかりとした素晴らしい歌詞を書くような人が、フリートークなんて勉強する必要ないんだから」と冷静にコメント。

「たまたまつけた時に、通り過ぎただけですよ」といい「ますますふんどしを締め直してですね。逆に、山口さんのラジオを聞いて我々が勉強すると。どうぞよろしくお願いいたします、ありがたいお話でございました」と語っていた。