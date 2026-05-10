中道改革連合が7日、国会内で「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合を開き、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を容認する方向で大筋一致したことが報じられ、元議員や立憲民主党議員から困惑の声が集まっている。

現在の皇室典範では皇族が養子を迎えることは禁止されているが、この案では特例として養子縁組を可能にする法律を整備する。具体的には戦後皇籍を離脱した旧宮家に連なる男系男子を現在の宮家の養子に迎え入れるというもの。

しかし、この報道に中道改革連合の枝野幸男前衆院議員は同日にX（旧Twitter）で「嘘ですよね？間違いですよね？」と戸惑いをあらわに。その後、「万が一にも、天皇制を破壊しかねない旧皇族養子案を認めるなら、お付き合いは仕切れません」（以上、原文ママ）と明確に反発した。

さらに立憲民主党の蓮舫参院議員も枝野氏のポストを引用し、「私も戸惑っています」と明かし、「長く長く皇族を離れ、今の皇室典範で禁止される養子を認めることが『国民の総意』と私には見えないのです」と自身の考えを明らかにした。

これまで立憲民主党は旧皇族から養子を迎える案について、「憲法14条の法の下の平等に反し、事実上の世襲貴族を作る」といった問題点を指摘。つまり、従来の主張を根底から覆すことになる。

一方、5月には衆参両院による「皇族数確保策に関する全体会議」が開かれ、皇室典範の改正を目指す動きがさらに強まる。公明党は以前から旧皇族復帰に前向きだったこともあり、中道改革連合が反対を続ければ議論が停滞し、孤立する恐れがあったため、歩み寄りを迫られた側面もある。

しかし、前議員や立憲民主党議員からこうした声が出ていることに対し、ネット上からは、「また分裂するんですか？」「立憲の方々、戸惑ってるならXでつぶやくよりまず党内で確認した方がいいんじゃないですか？」「旧立憲の重鎮が戸惑うレベルで連携取れてないの？」という声も寄せられている。

中道改革連合は今後、11日の検討本部で一任を取り付け、12日に党の正式な見解として決定する方針とみられる。しかし、旧立民系には憲法14条や対象者の意思確認をめぐる懸念が残っており、党内の見解が完全に一致したとは言い難いようだ。