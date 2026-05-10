「はしゃいでる？」中丸雄一、NEWS・小山慶一郎とのツーショットを披露！ 「かっわいい写真」
元KAT-TUNの中丸雄一さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。NEWS・小山慶一郎さんとのツーショットを披露しました。
【写真】中丸雄一、NEWS・小山慶一郎とのツーショット
この投稿にコメントでは「こやまるーーー！！！」「いい表情！！！ こやまるの空気感伝わってきます！」「はしゃいでる？」「かわいい！！ 放送楽しみです！ かわいい！！」「かっわいい写真」「2人のツーショットがエモいです！！」「お二人の表情から楽しかったのが窺えます」など歓喜の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中丸雄一、NEWS・小山慶一郎とのツーショット
「2人のツーショットがエモいです！！」中丸さんは「こやまーーーん！！！ おしゃキャン！ 最高でした。5月12日(火) 25:55〜26:25 放送」とつづり、2枚の写真を投稿。NEWSの小山慶一郎さんとのツーショットや屋外のテーブルに置かれたビールの写真を披露しています。
『NEWS小山のおしゃキャン！ どう？』に出演キャンプ好きで知られるNEWSの小山慶一郎さんが「お洒落なキャンプ（おしゃキャン）」を提案するテレビ番組『NEWS小山のおしゃキャン！ どう？』（フジテレビ系）でのオフショットを投稿した中丸さん。中丸さんが出演する「富⼠⼭より麺！！ 今、熱い⼭梨の2⼤麺を堪能するキャンプ」の巻は12日に放送予定です。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)