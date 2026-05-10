＜やり返しNG！？＞「お弁当箱を出して！」⇒無視する高校生の子どもたち。無視し返したら旦那が…？
子どもが大きくなってくると、親が話しかけても無視することがあるかもしれません。特に子どもが自分ではしたくないようなことや面倒と感じることについては、そのままスルーしようとする場合も。ママスタコミュニティのあるママも、子どもたちに無視されることがあるようです。
『高校生の子どもが男女それぞれ1人ずついます。「上履き洗っておいて」とか「箸と水筒を出しておいて」と言っても返事せず無視。結局放置して、何度言ってもやりません。疲れていたせいもあり堪忍袋の緒が切れ、そうだ私も同じようにしようと思いました。子どもにSNSの面白動画を見せられても無視していたら、子どもたちが「ママ、どうしたの？」と悲しそうに。それを見ていた旦那が「無視はやめなよ。可哀相」と言ってきたので、私は「いつも私は無視されているけど？」と答えました。その後、「ごめんなさい」と謝られたけれど、旦那に私の行動は大人気ないと言われました。「返事してね」「無視しないでね」と言葉で伝えても通じないけれど、自分でやられてはじめて気づくこともあると思うんだけど……』
子どもに経験させるという意味では重要
『頻繁にやっていたら問題だけれど、わかってもらうために1回やるのはいいと思う。言ってわからないんだから、行動でわからせるしかない。早いうちにちゃんと教えるのも教育だよ。痛い思いをすることも子どもの経験としては大事だよ』
『何度言っても無視ならこうするしかない。子どもたちに｢やり返した｣ではなく｢無視される経験をさせた｣だと思うよ』
普段から子どもたちに無視されて、投稿者さんは嫌な思いをしているのですから、同じ経験をさせるのも大切になのかもしれません。実際に投稿者さんが無視をしたことで子どもたちは悲しそうにしていました。無視されてショックを受けたでしょうし、不安な気持ちになったことでしょう。無視をすれば相手がどんな思いになるのか体験したわけですから、今後は子どもたちが無視をすることもなくなるのではないでしょうか。
家庭内でおさまってよかった
『同じことを余所でやったら、イジメと受け取られかねない。そのときの気分で一時期に無視しただけだとしても、関係の修復に時間がかかったり、下手したら自分がイジメの対象になったりする。人に嫌な態度を取ったり取られたりしたら自分がどうなるかが、家庭で学べてよかったと思うよ』
子どもたちには、相手が母親だからという甘えもあるのでしょうが、誰も注意をしなければ、学校でも同じようなことをするでしょう。ちょっとしたいたずらのつもりでも、友達を無視すれば関係が悪くなる可能性もあります。それがきっかけで、今度は自分が無視される立場になるかもしれません。そのようなトラブルは修復するにも時間がかかるでしょうから、家庭内のトラブルでおさまってよかったとの考え方もあります。
旦那さんの対応に、ママたちはイラッ！
『旦那さんが投稿者さんに「大人気ない」と言うのが1番腹が立つわ』
『普段無視してくる子どものことを叱りもしないくせに、こういうときに変に間に立って「大人気ない」と言ってくる旦那にイラッとする。1回やられただけで、やり返したわけじゃないのよ。何度も何度も注意しているのに』
子どもの言葉を無視した投稿者さんに対して、旦那さんは「大人気ない」と言っています。投稿者さんは何度も無視をされているから我慢しきれずに今回の行動に出たわけですが、旦那さんはそのような投稿者さんの気持ちをわかっていないのでしょう。投稿者さんに「大人気ない」と言う前に子どもが無視することを注意してほしいものですね。
無視されたら悲しい。母親にも感情はある！
『母親は大人で親で家族だけれど、蔑ろにしていいわけじゃないのよ』
『無視されたらお母さんだって悲しいんだよという気持ちが伝わったならよいと思う。実際にお子さんたちは理解して「ごめんなさい」と謝ってくれたんだよね』
子どもたちにとって投稿者さんは甘えられる母親という認識もあったのでしょう。だからこそ「無視をしても怒らないし許される」と思っていて、実際にそうしていたのではないでしょうか。でも今回のことで母親にも感情があり、無視されたら嫌な思いをするとわかったことでしょう。子どもたちにとっては「痛い思い出」になったかもしれません。でも子どもたちが理解して謝ってくれたのであれば、結果的にはよかったのではないでしょうか。