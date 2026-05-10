NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第18話のタイトルは「羽柴兄弟！」。前回、足利義昭（尾上右近）を京から追放し、朝倉・浅井との戦いに勝利した織田信長（小栗旬）。今回のタイトルが赤の感嘆符にデザインされていることを象徴的に、『豊臣兄弟！』の物語が第2章に入ったことを強く印象付ける回となっている。

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信長は長篠の戦いで宿敵・武田勝頼を破り、勢力を拡大。織田軍が一層強固になる中、藤吉郎（池松壮亮）はその名を「羽柴筑前守秀吉」と変え、織田家の家老に。小一郎（仲野太賀）も「羽柴小一郎長秀」を名乗るようになった。

藤吉郎は浅井長政（中島歩）の領地であった北近江を与えられ、長浜城を築く。信長に仕えてからおよそ20年、ついに城持ち大名となったが、半兵衛（菅田将暉）からは「家臣の少なさが羽柴の弱みだ」と指摘されてしまう。

そこで羽柴家の行く末を占う、有望な家臣を選ぶ試験が開幕する。家臣として選ばれたのが、石田三成（松本怜生）や藤堂高虎（佳久創）たちだ。

最終試験で「4人の中から自分たちで落とす人物を1人決めろ」と命じられた際、三成は「高虎と自分を合わせて1人分の分け前でいいので、全員を家来として雇ってほしい」と説得する。「うまく相手を調略せよ」という藤吉郎の課題に対し、三成はあろうことか藤吉郎自身を調略しようとしたのだ。一杯食わされたというように、嬉しそうな表情で顔を見合わせる藤吉郎と小一郎。その結果、高虎は小一郎の家臣となることで一件落着となる。

計算高く冷静沈着な三成とは対照的に、高虎は馬鹿正直に己の思った通りに動く。けれど、気が短いのはそれだけ知恵が回る証拠。正しいことをしようとしているのになかなか周囲に理解してもらえない高虎の姿に、小一郎は藤吉郎を重ねていたのだ。

「気が短いがいざという時、人を助けることができる男」と、初めての家臣として認める小一郎に、高虎は「身命を賭してお仕えいたしまする」と涙ながらに頭を下げる。姉川の戦いで刀を交えていた2人が、主君と家来として交じりあった瞬間だった。

その巨漢も相まって猪突猛進なイメージが強い高虎だが、橋が崩れるのを一瞬で察知したり、試験では俵の中身が米ではなく炭だと見抜いたり（小一郎の言う通り若干主旨はズレているが）と、思慮深い洞察力も持ち合わせている。それに宴の場で半兵衛を持ち上げるシーンなど、見た目通りの温厚な面も。文武両道に秀でた小一郎の腹心として、高虎はこれから様々な表情を見せてくれそうだ。

また、高虎はのちの築城名人として知られているが、もう一人そう呼ばれることとなる加藤虎之助（のちの清正／伊藤絃）、そして福島正則（松崎優輝）も初登場した。ともに藤吉郎の近習として仕えることとなる人物であり、子を産めない寧々（浜辺美波）が2人を我が子のように育てていた。

一方で、市（宮粼あおい）は長政の介錯から2年の月日が流れ、娘たち3姉妹とともに岐阜城で暮らすことになっていた。

信長と初対面した時のこと。「怖いか？」と問われ、茶々（増留優梨愛）は胸にしまったお守りをギュッと握りしめながら、「怖くありませぬ。茶々はそんな弱虫ではありませぬ」と勇敢に言葉を返す。お守りは亡き長政が娘たちに遺したもので、「怖くなったらこのお守りを思い出すのです。父上がお守りくださいます」と市から教えられていたものだ。

娘たちを思い前へと進もうとする市の覚悟に加え、藤吉郎に抱き上げられるシーンに続き、幼少期からしっかりと出番が用意されている茶々の姿も印象的だ。のちに淀殿として藤吉郎と深く関わることとなる茶々が、今作において特に重要人物になっていくことを強く予感させる。

小一郎の妻・慶（吉岡里帆）は、とも（宮澤エマ）たち家族とぎくしゃくしたままだ。あさひ（倉沢杏菜）が聞いた「身体に刀で斬られた傷跡がある」という噂には、夫である小一郎も驚いていた。それは夫婦関係が冷めきっていることを示している。

次回、第19回「過去からの刺客」は、謎に包まれた過去が明らかになる慶の主役回。予告に映る柴田勝家（山口馬木也）が藤吉郎に吠える姿は、のちの「賤ケ岳の戦い」へと繋がるシーンだ。（文＝渡辺彰浩）