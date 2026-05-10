携帯電話のバッテリー切れが原因で連絡が取れなくなり、一時、男性2人が山岳遭難したと思われた騒ぎがありました。

【写真を見る】登山には予備バッテリーを 月山でスマホ電源切れによる遭難騒ぎ 連絡つかず家族が警察に通報（山形・西川町）

今月7日から山形県西川町の月山に登山に訪れていた茨城県の男性2人の行方がわからなくなり、警察が捜索の準備を進めていましたが、10日の朝、2人は無事自力で下山しました。けがはありませんでした。

現場付近では2年前に、クマに男性が襲われる事案も起きていたことから、クマ被害も心配されていました。

■2人は遭難したと思われたが

一時行方が分からなくなっていたのは、茨城県日立市の会社員の男性（44）と同僚の男性（60）の2人です。

警察によりますと、2人は7日に姥沢駐車場から月山に入山しました。9日に下山する予定でしたが、悪天候などの影響で下山を断念し、月山で一晩を過ごしました。

その際、2人が持っていた携帯電話のバッテリーが切れてしまい、外部と全く連絡が取れない状態に陥りました。

■連絡がつかず、家族が110番通報

9日の午後11時すぎ、男性（44）の妻から「午後8時までに家に帰ると言っていたが、まだ戻らない」と通報があり、家族も携帯電話に連絡を取ろうとしましたが繋がりませんでした。そのため警察は山岳遭難とみて、捜索の準備を進めていました。

一夜明けた10日になって天候が回復したため、2人は自力で下山を開始。午前7時20分ごろに別の登山者の携帯電話を借りて警察に無事であると連絡を入れ、午前8時半ごろに姥沢駐車場で待機していた警察と合流しました。

■登山にはスマホの予備バッテリー持参を

今回はスマホのバッテリーが切れたことから連絡がつかず、山岳遭難として捜索隊が出る一歩手前の事態となりました。

県と警察は以前から、山に入る際は天候の急変などに備え、食料とともに有事に対応できる「スマートフォンの予備バッテリー」を持参するよう呼びかけていて、今回の事態は、その必要性を再確認するものとなりました。