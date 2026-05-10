タレントの千秋が10日、自身のインスタグラムを更新。「母の日」に、社会人になった長女とのエピソードを明かした。

「娘が初任給でプレゼントをくれました。びっくりした！前から気になっていた海外ブランドのアクセサリーでした」と明かし、「娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそう』と選んだんだって。可愛い。私のことをよく見てくれているんだなあ。宝物です」と喜びを告白。

「それからある日、ご飯を食べに行った帰り際、『今日は私が』と大人みたいなことを言うので驚いて『え、なんで？』と言うと、『初任給もらったからね、ママにごちそうしたいの』って。先にレストランを出て、目を細めたのは太陽が眩しかったからです」とつづり、愛娘の感謝の思いに感激したことを明かした。

「それぞれの家族たちにも、初任給で報告したとのこと。大家族みたい。みんなに愛されて幸せ者です」と続け、「母の日にはカーネーションとお手紙もくれました 沢山書いてあって、とてもとても嬉しかったです」と色とりどりのカーネーションとカードの写真を公開。「そして、娘のお誕生日。Happy birthday」とかわいらしいバースデープレートの写真も披露し、「毎日楽しそうで何より。幸せ」と母としての思いをつづっている。

千秋は2002年にお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と結婚し翌年長女を出産。07年に離婚し、16年にテレビ局社員の男性と再婚したが24年に離婚を公表した。