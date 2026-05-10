女優の三田寛子が、３人の息子、歌舞伎俳優として活躍する長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・中村歌之助からの粋な「母の日」のプレゼントを明かした。

三田は１０日、自身のインスタグラムを更新。「三兄弟から私が一番嬉しいだろうと ２ＰＭ Ｊａｐａｎ １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｃｏｎｃｅｒｔ ”ＴＨＥ ＲＥＴＵＲＮ” ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ のチケットを母の日の（プレゼントの絵文字）に 嬉しい」と記し、韓国の男性アイドルグループ「２ＰＭ」のコンサートが行われた東京ドーム前での写真を投稿。

「昨夜はＤａｙ１に感動 今日ＤＡＹ２ めんまが家出る時にいってらっしゃいとムギュッとしてこれから参戦じゃあ〜ありがとう息子たち」「＃母の日＃息子たちからのプレゼント」とつづり、愛犬をハグするショットもアップした。

この投稿には「昨日も今日も、夢のような日ですね。楽しんできて下さいね」「幸せだねー寛子ちゃん」「最高に嬉しい母の日のプレゼントですね」「橋之助さん・福之助さん・歌之助さんからのプレゼントがいつも素敵すぎます」「いい息子さん達ですね」「ずっとお子様方の子育て、梨園の妻として、働き詰め これから、色々と翼を拡げて時には、休めてですね」「優しい息子さんですね〜」などのコメントが寄せられた。