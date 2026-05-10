日本でも屈指の人気を誇る“最恐女王”がリング外でみせる意外な姿に多くの反響が寄せられている。「実は童顔」のギャップでファンを驚かせた。

【映像】美女レスラー、“実は童顔”ギャップ全開の会場入り

WWE公式インスタグラムが、日本時間9日に開催された「SMACK DOWN」のオフショット動画を投稿。団体屈指の人気を誇る女子スーパースター、リア・リプリーの会場入りシーンを公開した。

会場となったフロリダ州ジャクソンビルのVyStarベテランズメモリアルアリーナに、フォード社の「ブロンコ」で乗り付けたリアは、チューブトップ風のトップスにジーンズのカジュアルなスタイルに、ベルトを担いで登場。カメラに気付くと優雅に手を振り、おもむろにサングラスを外してナチュラルメイク姿の素顔を覗かせた。

試合で見せる“ゴスメイク”とのギャップが印象的な“童顔”女王の動画には1日で約29.3万件の“いいね”が押される大バズり状態。「なんて美しいんだ」「本当にゴージャス」「WWEで最も美しい存在が到着」「GOATだ」と絶賛のコメントがWWEユニバース（WWEファンの総称）から寄せられている。

この日は因縁のライバル、シャーロット・フレアーらと共闘し、「SMACK DOWN」に昇格してきたヒール軍団“フェイタル・インフルエンス”と対決するも、ジェイド・カーギルらの介入によって敗戦。“祭典”レッスルマニアでリアが破ったジェイドの久々登場によって、女子戦線はさらなるカオスの様相を呈している。

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