「母の日」の日曜日は全国的に晴れ　西日本で夏日も　列島各地でイベント

10日は母の日です。

全国的に晴れて、西日本を中心に夏日になった所も多くありました。

各地でこの時期ならではのイベントも開かれています。

東京・墨田区の公園で披露された沖縄の伝統芸能「エイサー」。

この週末、沖縄の文化や食を楽しむイベントが行われ、多くの人が訪れました。

長い行列ができていたのは、沖縄名物「ソーキそば」。

さらにはステーキや、沖縄のシンボル、シーサーの形をしたカステラなども人気でした。

会場には、母の日にちなんだワークショップも設けられ、子どもたちがお母さんへのメッセージを書き、小瓶の中に入れていました。

母の日のきょうは、梅雨入りしている沖縄や奄美を除いて全国的に高気圧に覆われ、青空が広がりました。

最高気温が21度を超え、7月下旬並となった北海道・厚岸町。

ぽかぽか陽気の中、ピンクの桜が青空に映え、会場は炭火のいい香りに包まれていました。

エゾヤマザクラなどの桜と、地元の名産、カキを楽しむイベントが開かれています。

炭火でじっくりと焼かれるカキ。

こちらのカキは、加熱しても身が縮みにくいのが特徴だそうです。

一方、夏日となった熊本・天草市では、威勢のいい掛け声が響いていました。

700年以上の歴史を持つ「下田温泉祭」です。

その呼び物がこちら。

みこしを担いで練り歩く女性に、おけから次々と温泉のお湯がかけられます。

女性たちは全身ずぶぬれになりながらも、笑顔でみこしを担ぎ続けていました。