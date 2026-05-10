「母の日」の日曜日は全国的に晴れ 西日本で夏日も 列島各地でイベント
10日は母の日です。
全国的に晴れて、西日本を中心に夏日になった所も多くありました。
各地でこの時期ならではのイベントも開かれています。
東京・墨田区の公園で披露された沖縄の伝統芸能「エイサー」。
この週末、沖縄の文化や食を楽しむイベントが行われ、多くの人が訪れました。
長い行列ができていたのは、沖縄名物「ソーキそば」。
さらにはステーキや、沖縄のシンボル、シーサーの形をしたカステラなども人気でした。
会場には、母の日にちなんだワークショップも設けられ、子どもたちがお母さんへのメッセージを書き、小瓶の中に入れていました。
母の日のきょうは、梅雨入りしている沖縄や奄美を除いて全国的に高気圧に覆われ、青空が広がりました。
最高気温が21度を超え、7月下旬並となった北海道・厚岸町。
ぽかぽか陽気の中、ピンクの桜が青空に映え、会場は炭火のいい香りに包まれていました。
エゾヤマザクラなどの桜と、地元の名産、カキを楽しむイベントが開かれています。
炭火でじっくりと焼かれるカキ。
こちらのカキは、加熱しても身が縮みにくいのが特徴だそうです。
一方、夏日となった熊本・天草市では、威勢のいい掛け声が響いていました。
700年以上の歴史を持つ「下田温泉祭」です。
その呼び物がこちら。
みこしを担いで練り歩く女性に、おけから次々と温泉のお湯がかけられます。
女性たちは全身ずぶぬれになりながらも、笑顔でみこしを担ぎ続けていました。