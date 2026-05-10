【5月10日のB1CS結果】名古屋Dが宇都宮を撃破しセミファイナルへ…千葉Jは群馬を下し逆王手

5月10日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2が行われた。

日環アリーナ栃木では、第7シードの名古屋ダイヤモンドドルフィンズが第2シードの宇都宮ブレックスと対戦した。GAME1に先勝していた名古屋Dは、第1クォーターこそ11－17とリードを許したものの、続く第2クォーターで今村佳太やアーロン・ヘンリーを中心に反撃し、33－28と逆転して試合を折り返す。その後は一進一退の攻防が続いたが、第4クォーターに今村の3ポイントシュートや佐藤卓磨のバスケットカウントなどで一挙12－0のランを見せ、75－66で激闘を制した。名古屋Dは今村が両チーム最多の23得点、ヘンリーが17得点11リバウンド5アシストをマークして勝利をけん引。アウェーで連勝を飾った名古屋Dがセミファイナル進出を決め、敗れた宇都宮はクラブ初のリーグ連覇を逃す結果となった。

LaLa arena TOKYO-BAYでは、第4シードの千葉ジェッツが第5シードの群馬クレインサンダーズと激突した。GAME1を落として後がない千葉Jは、脳震とうで欠場していた渡邊雄太が先発に復帰。試合序盤からナシール・リトルを中心に得点を重ねリードを奪うが、群馬の中村拓人らに猛攻を受け、第3クォーター終了時点で66－66の同点に追いつかれる。それでも、最終クォーター終盤にリトルとディー・ジェイ・ホグの連続得点で抜け出した千葉Jが、85－79で勝利を収めた。千葉Jはリトルが両チーム最多の33得点、ホグが22得点7リバウンドを挙げるなど躍動。対する群馬はケリー・ブラックシアー・ジュニアが21得点15リバウンドを記録するも及ばなかった。この結果、1勝1敗のタイとなり、決着はGAME3へと持ち越された。

▼5月10日のCS試合結果



千葉ジェッツ 85－79 群馬クレインサンダーズ



千葉J｜25｜23｜18｜19｜＝85



群馬｜11｜30｜25｜13｜＝79

宇都宮ブレックス 66－75 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



宇都宮｜17｜11｜19｜19｜＝66



名古屋D｜11｜22｜15｜27｜＝75

▼5月11日のCS試合日程



19:05～ 千葉ジェッツ vs 群馬クレインサンダーズ（@ LaLa arena TOKYO-BAY）

【動画】CS QF「千葉Jvs群馬」GAME2ハイライト