この記事をまとめると ■四国電力グループは業務用電化厨房体験車「でんのすけ号」を運用している ■「でんのすけ号」に調理ロボット「I-Robo 2」が搭載された ■「でんのすけ号」と「I-Robo 2」により四国中に職人級の料理をデリバリー可能になった

業務用電化厨房体験車に搭載された調理ロボット「I-Robo 2」

クルマのテクノロジーは自動運転や電動化に向かっているが、「はたらくクルマ」の世界では一風変わった自動化の波が押し寄せている。四国電力グループが運用する業務用電化厨房体験車「でんのすけ号」がそれだ。この全長7700mmのトラックに、世界最高レベルの炒め調理ロボット「I-Robo 2」が搭載されたのである。これは、単なる宣伝車両ではない。深刻な人手不足に悩む飲食業界を救う「動くソリューション」なのだ。

四国電力は、これまでも「電化厨房」の普及を通じて、涼しく清潔な調理環境を提案してきた。一方、テックマジック社が開発した「I-Robo 2」は、熟練の職人が操る中華鍋の動きを再現することができるといった、最新鋭の調理ロボット。この両者が手を組んだ背景には、地方の飲食店が直面する若手の採用難と技術継承の断絶という、切実な問題があったのだ。

このプロジェクトがもつ最大の狙いは「属人的な調理技術からの解放」である。I-Robo 2は、単に食材を混ぜる機械ではない。独自のアルゴリズムに基づき、独立駆動する鍋とヘラを緻密に制御。最大350℃以上の高火力調理を再現し、パラパラのチャーハンやシャキシャキの野菜炒めを、誰が操作しても寸分違わぬクオリティで提供できるという優れものなのだ。

これをトラックに積んで各所に赴く。すると、人手不足に悩む地元飲食店経営者が自身の店で使用する食材をもち込み、目の前でロボットが「自店の味」を再現する様子を確認することができるわけだ。「百聞は一見に如かず」ということで、これが圧倒的な説得力になるのである。要するに、「でんのすけ号」は移動型のショールームということなのだ。

「I-Robo 2」の動作を眺めるのは、機械好きにはたまらない体験だといえよう。IHならではの精密な温度管理で、とろみの調整から焦げ目のコントロールまで完結させることができる。さらに、調理が終わると即座に自動洗浄が始まり、次のメニューへと移っていくのだ。このシームレスな動きは、もはやひとつの機能美といっても過言ではない。

本来「I-Robo 2」は店舗設置用なのだが、「でんのすけ号」の限られたスペースのなかに、まるで設えたかのように収まって、電力インフラと融合している。そして何より興味深いのは、伝統的な「職人の勘」を数値化して再現を可能にしたことだ。そこでしか味わえなかった料理を、トラックで四国中にデリバリーができるようになったのである。

今般、四国電力とテックマジックの協業により、日本列島のデモ拠点網が完成した。今後は四国内の飲食店のみならず、給食センターや宿泊施設へこのシステムを普及させるという。将来的には、この体験車が災害時の炊き出し支援のほか、過疎地における期間限定「無人レストラン」のプロトタイプになる可能性も秘めている。

「でんのすけ号」が運んでいるのは、単なる電化機器ではない。それは、テクノロジーによって「職人が創造的な仕事に集中できる時間」という、未来の食文化そのものだといってもよいのではないだろうか。