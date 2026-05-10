幸せなコタツライフを送っていた猫さんでしたが、ついに『あの日』がきてしまって…？大好きなコタツを片付けられてしまった後の猫さんの姿が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7000回再生を突破し、「うーちゃんの動揺が可愛い♡」「ふみふみ可愛すぎるー♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：コタツを愛してやまない猫→暖かくなり、片づけた結果…撤去後の『かわいい反応』】

コタツラブなうーちゃん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、コタツを愛しすぎてるキジトラ猫の「うすくち(うーちゃん)」ちゃんの姿。この冬初導入したところ、投稿主さん一家の中で誰よりも気に入っていたのだといいます。

コタツ布団をフミフミするのはもちろん、番人となるほど中で過ごすのも大好きだったという、うーちゃん。温まるママさんの膝の上が特等席で、気持ち良さのあまり白目を剥いた衝撃的な寝顔を披露したこともあったそうです。

片付けられて…

とはいえ、季節はもう春。ついにコタツは片付けられることとなり、作業を始めると気になって集まってくるのが猫さんです。特にハチワレ猫の「まめ」ちゃんはテーブルの上に座り込み、傾いても揺れても気にしないというマイペースっぷりだったとか。

そうこうしているうちに撤去作業は終わったそうで、肝心のうーちゃんはというと…。物寂しくなったテーブルの下にポツン。「お布団がないんですけど…」と言わんばかりに戸惑いの表情を浮かべ、ひとり佇んでいたそう。なんとも切ない光景です…。

愛しのコタツ布団

しかし、そんなうーちゃんにご夫婦から素敵なご配慮が！しまう予定だったコタツ布団をパパさんが寝る時の布団に変更し、夜限定ではありますがしばらくは使えることに。最初は不審そうにしていたうーちゃんも、喜びを噛みしめるような可愛いフミフミを見せてくれたといいます。

そして翌日、うーちゃんは変わらずママさんの膝の上に乗ってくれたものの、やはりまだ納得いっていないご様子。コタツがない日常に慣れるまで、もう少し時間がかかりそうですね。

投稿には「ふみふみしながらのカメラ目線可愛すぎて♡」「うーちゃん、フミフミはコタツ布団でないとダメなんですね」「片付け監視のまめこしゃんも可愛かったです」「うーちゃん、引き続きフミフミできてよかったねー」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、うーちゃん・こいちゃん姉妹とまめちゃんの日常の様子が投稿されています。コタツをめぐるうーちゃんの可愛らしい姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。