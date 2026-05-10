本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数無安打2三振だったが、6-1で勝利した直後の姿に、「後ろのお2人が…」と日本人ファンが注目した。

8日（同9日）の同カードで、メジャートップタイとなる15号を放っていた村上。この日も期待がかかったが、快音はなかった。

第1打席は右飛に倒れると第2打席は空振り三振、第3打席は右飛、第4打席は空振り三振。4打数無安打で打率は.230となった。5回の守備ではエラーもあった。

ただ、ホワイトソックスは6-1で快勝。村上は深くお辞儀しながら、チームメートと握手をかわした。球団公式Xやインスタグラムが「celebration.jpg」として写真を公開すると、日本人ファンの間に反響が広がった。

SNSには「いい写真だなぁ」「相変わらず、良い光景だね 村上くん 今日、勝利できて良かったね White Soxの皆さんおめでとうございます！！」「めっちゃ良い写真」「後ろのお2人が楽しそう」といった声や、村上が試合後のインタビューでよく口にする「Keep Going!!!!!」との言葉もあった。



（THE ANSWER編集部）